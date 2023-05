Cuándo juega Manchester City vs. West Ham, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Manchester City recupera uno de sus dos compromisos pendientes de la Premier League de Inglaterra 2022-23. El rival de turno es West Ham, ante el que adeuda su partido de la jornada 28. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Julián Álvarez cuenta con chances de ser titular tras su gran actuación ante Fulham, en el que convirtió un gol de antología.

El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola llega a este compromiso en el primer lugar de la tabla de posiciones. Acumula 76 unidades en 32 partidos disputados (también tiene que jugar ante Brighton por la fecha 32), gracias a 24 triunfos, cuatro igualdades y tres caídas. Encadena 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota sumando todas las competencias (Premier, Champions League y FA Cup), en los que convirtió 55 goles (lo que le da un promedio de 3.06 tantos por encuentros en los últimos 18) y recibió apenas diez. Viene de derrotar 2 a 1 a Fulham con los festejos de Erling Haaland y Julián Álvarez (el tanto del local fue convertido por el brasileño Carlos Vinicius).

El argentino Julián Álvarez festeja su gol ante Fulham junto a sus compañeros Rodri y Jack Grealish ADRIAN DENNIS - AFP

Los Hummers, en tanto, son uno de los equipos que luchan por no descender al Championship (segunda división del fútbol inglés). Se ubican en el décimo quinto lugar con 34 puntos cosechados a lo largo de 33 encuentros (nueve triunfos, siete empates y 17 derrotas). En la última jornada perdieron 4 a 3 con Crystal Palace en condición de visitante con goles de Tomas Soucek, Naif Aguerd y Michail Antonio (los tantos del ganador fueron convertidos por Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp y Eberechi Eze). Actualmente está a cuatro puntos del descenso, por lo que necesita sumar para no tener la obligación de estar con la calculadora en mano hasta el último momento.

Manchester City vs. West Ham: todo lo que hay que saber

Partido pendiente de la fecha 28 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : miércoles 3 de mayo.

: miércoles 3 de mayo. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. Árbitro : John Brooks.

: John Brooks. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, Guardiola habló en conferencia de prensa sobre el calendario apretado que tiene por delante su equipo: “Tenemos por delante un mes y una semana más. No es la única vez que hemos jugado siete veces en un mes. Jugamos así durante seis o siete años, estamos acostumbrados. Es la mejor manera de vivir. Si un jugador está cansado, entonces juega otro. No estamos cansados, si tienes pensamientos positivos no estás cansado”, afirmó.

Guardiola da indicaciones en el partido entre Manchester City y Arsenal, por la Premier League LINDSEY PARNABY - AFP

El protagonista que también dialogó con los medios fue el DT de West Ham, David Moyes, quien aseguró que su equipo mejoró con respecto al comienzo de la temporada: “Desde la Copa del Mundo, nuestros resultados fueron mucho mejores. En los últimos dos partidos simplemente no nos fue bien (derrotas 2 a 1 ante Liverpool y 4 a 3 contra Crystal Palace), pero hace más o menos una semana tuvimos uno de los mejores partidos en mucho tiempo (victoria 4 a 0 ante Bournemouth)”, comentó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.21 contra los 13.50 que se repagan por un triunfo de West Ham. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.50.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Manuel Akanji; Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland.

Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Manuel Akanji; Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland. West Ham: Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Thilo Kehrer, Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Tomas Soucek, Declan Rice, Lucas Paqueta; Jarrod Bowen y Michail Antonio

LA NACION