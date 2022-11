Cuándo juega Qatar vs. Senegal por el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

escuchar

Este viernes, desde las 10 (hora argentina), Qatar y Senegal se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo A. Tras la derrota que sufrieron ambos en su primer partido (el elenco asiático con Ecuador, y el combinado africano con Países Bajos, ambos por 2-0), buscan revertir su situación con vistas hacia el futuro en la Copa del Mundo. El partido se disputa en el Estadio Al Thumama y se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports.

El combinado qatarí hizo su debut en un Mundial este domingo ante la selección ecuatoriana dirigida por el argentino Gustavo Alfaro. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado: perdió 2 a 0 con un doblete de Enner Valencia (que anotó tres goles pero uno fue anulado por posición adelantada) y el panorama se complicó. Por otro lado, mientras que el local casi no presentó oposición a Ecuador, Senegal compitió de igual a igual sin Sadio Mané (quedó afuera del Mundial a último momento ya que no se recuperó de una lesión en el peroné de su pierna derecha) contra Países Bajos, el candidato principal a avanzar a instancias finales, aunque no le alcanzó y fue derrotado 2-0 con goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen.

Ambos seleccionados están obligados a lograr un triunfo para seguir con esperanzas matemáticas en la tercera y última fecha de la zona, de pelear por un lugar en los octavos de final del certamen mundialista. Senegal no podrá contar con el mediocampista Cheikhou Kouyaté, quien salió lesionado ante Países Bajos, y su lugar podría se ocupado por Pape Gueye, mientras que en la zona defensiva Ismail Jakobs reemplazaría a Abdou Diallo. El combinado local, dirigido por el técnico español Félix Sánchez Bas, saldría al campo de juego con los mismo once que entraron en el debut.

Aliou Cissé, director técnico de la selección de Senegal, en el debut del Mundial ante Países Bajos OZAN KOSE - AFP

Qatar vs. Senegal: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del grupo A del Mundial Qatar 2022

Día : viernes 25 de noviembre.

: viernes 25 de noviembre. Horario : 10 (hora argentina).

: 10 (hora argentina). Estadio : Estadio Al Thumama.

: Estadio Al Thumama. Árbitro : Mateu Lahoz (España).

: Mateu Lahoz (España). TV : TV Pública, DSports y DeporTV.

: TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

El anfitrión mostró un desempeño muy bajo en el debut y Sánchez Bas espera que los jugadores mejoren. “Esperamos habernos liberado de la presión del primer partido y podamos ser más competitivos”, insistió Sánchez en la conferencia de prensa previa al encuentro. En su segundo partido en toda la historia de la competición, Qatar no piensa rendirse: “Vamos a darlo todo”, aseguró el jugador Ismail Mohammad, que aún no sumó minutos en el torneo.

La hinchada qatarí en el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 ante Ecuador Tom Weller - dpa

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado africano es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.73. Un triunfo del equipo asiático, por su parte, paga cerca de 6.00; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.93 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Senegal, con un 52,3% de posibilidades. Por su parte el combinado qatarí tiene un 19,12% de chances según el análisis matemático.

Probables formaciones

Senegal : Edouard Mendy ; Youssouf Sabaly , Kalidou Koulibaly , Pape Abou Cissé , Ismail Jakobs ; Nampalys Mendy , Idrissa Gueye , Pape Gueye ; Krepin Diatta , Ismaila Sarr y Boulaye Dia

: Edouard ; Youssouf , Kalidou , Pape Abou , Ismail ; Nampalys , Idrissa , Pape ; Krepin , Ismaila y Boulaye Qatar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Carvalho, Bassam Husham, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Hasan Al Haydos, Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatem; Almoez Ali y Akram Afif.

