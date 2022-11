Senegal vs. Países Bajos: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

Países Bajos y Senegal protagonizaron este lunes el partido más parejo, hasta el momento, del Mundial Qatar 2022 y lo ganó el combinado europeo 2 a 0 con sendos tantos en los últimos minutos. El duelo se disputó en el estadio Al Thumama con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y correspondió a la primera fecha del grupo A, cuyos demás integrantes son el local y Ecuador, quienes se enfrentaron el domingo en el partido inaugural del campeonato con victoria para el conjunto sudamericano 2 a 0.

Los tantos llegaron sobre el final. A los 84 minutos Cody Gakpo anticipó al arquero Edouard Mendy y cabeceó un centro lanzado desde la izquierda por Frankie de Jong. Con el combinado senegalés volcado en ataque en búsqueda de un merecido empate, los dirigidos por Louis van Gaal aprovecharon un contraataque y Davy Klaassen empujó un rebote corto que dejó Mendy tras un disparo sin demasiada potencia de Memphis Depay. Ambos jugadores habían ingresado en el segundo tiempo.

“Fue un partido difícil y estuvimos desprolijos con el balón. Estábamos claramente en busca de un gol y al final lo conseguimos. Creo que podemos hacerlo mucho mejor, pero la victoria obviamente nos da una buena sensación”, manifestó luego del cotejo Gakpo, de 23 años y atacante de PSV Eindhoven.

Cody Gakpo anticipó a Edouard Mendy y le dio la primera ventaja a Países Bajos sobre Senegal Ricardo Mazalan - AP

Así, el elenco neerlandés ratificó en el arranque de la Copa del Mundo su condición de favorito campeón, algo que nunca consiguió y se le negó en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. También fue semifinalista en Francia 1998 y Brasil 2014. En los pronósticos de las apuestas, es el sexto máximo candidato a la corona por detrás de Brasil, la Argentina, Francia, Inglaterra y España; y Alemania. De los países que nunca levantaron el trofeo, es quien menos paga por hacerlo. Detrás están Portugal, Bélgica y Dinamarca.

Además, el conjunto naranja estiró su invicto a 16 partidos con Van Gaal como director técnico y mantuvo el récord de no conocer la derrota en ningún primer partido de una Copa del Mundo desde la edición de 1938 que se jugó en Italia.

El equipo africano, por su parte, arrancó el certamen con el pie izquierdo a pesar de que no mereció ser derrotado. Sin Sadio Mané, quien fue desafectado en la previa al comienzo de la cita ecuménica por una lesión, demostró que tiene herramientas para competir en la zona y luchar por uno de los boletos a octavos de final.

Países Bajos es el principal favorito a lograr el primer puesto en el grupo A ODD ANDERSEN - AFP

A diferencia de lo que ocurrió en los dos primeros juegos del Mundial, con Qatar vs. Ecuador e Inglaterra vs. Irán, el estadio Al Thumana no estuvo completo en su capacidad para el duelo entre Senegal y Países Bajos. El recinto ubicado a 12 kilómetros del centro de Doha tiene espacio para 40.000 espectadores y se vislumbraron muchos blancos, sobre todo en la parte central de la primera bandeja ubicada enfrente de los bancos de suplentes.

Al igual que Harry Kane en Inglaterra contra Irán, el capitán neerlandés, Virgil van Dijk, no utilizó el brazalete con la leyenda “One Love” y los colores del arcoíris para reclamar por la violación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Qatar a raíz de que si lo hacía corría el riesgo de que sea amonestado antes de arrancar el cotejo, advirtió la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Formaciones

Senegal : Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Cissé y Abdou Diallo; Idrissa Gueye, Nampalys Mendy y Cheikhou Kouyaté; Ismaila Sarr, Boulaye Día y Krepin Diatta. DT : Aliou Cissé. Ingresaron Ismail Jakobs, Pape Gueye, Nicolas Jackson y Ahmadou Bamba Dieng.

: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Cissé y Abdou Diallo; Idrissa Gueye, Nampalys Mendy y Cheikhou Kouyaté; Ismaila Sarr, Boulaye Día y Krepin Diatta. : Aliou Cissé. Ismail Jakobs, Pape Gueye, Nicolas Jackson y Ahmadou Bamba Dieng. Países Bajos: Andries Noppert; Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké y Daley Blind; Steven Berghuis, Frenkie De Jong y Cody Gakpo; Vincent Janssen y Steven Bergwijn. DT: Louis van Gaal. Ingresaron Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon y Memphis Depay.

Posiciones y fixture del grupo A

Con la primera fecha concluida, Ecuador y Países Bajos son líderes de la zona con tres puntos cada uno gracias a sus triunfos sobre Qatar y Senegal, respectivamente. En la segunda jornada, el próximo viernes, el anfitrión enfrentará al conjunto africano desde las 10 (hora argentina) y el de Gustavo Alfaro chocará con el europeo a las 13. Quien gane del duelo entre los dos primeros, clasificará a octavos de final.