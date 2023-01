Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona, por la final de la Supercopa de España: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 16 (hora argentina), Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el primer clásico español de 2023, correspondiente a la final de la Supercopa de España. El encuentro se disputa en el King Fahd Stadium de Riad, Arabia Saudita y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Es la primera final del combinado catalán desde la partida de Lionel Messi a París Saint Germain (PSG), en agosto de 2021.

El último título del Barca fue la Copa del Rey de ese año, cuando goleó a Athletic Bilbao por 4 a 0, con dos goles de Messi, por lo que el entrenador Xavi Hernández cuenta con la posibilidad de ganar su primera estrella en una competición en la que Barcelona lidera con 13 vueltas olímpicas. ”Hace mucho tiempo que no ganamos títulos. Tenemos que demostrar nuestras ganas, eso es innegociable”, aseguró el DT en la conferencia de prensa. Y agregó: “Intentaremos demostrar nuestra personalidad y a partir de ahí, controlar sus transiciones y desarmarles en defensa, allí son muy fuertes”.

La Copa del Rey 2021 es el último título que ganó Messi con Barcelona; y también el equipo culé Twitter @FCBarcelona_es

Por su parte, Real Madrid es el actual campeón y, de conquistar esta edición alcanzará la línea de su clásico rival en el historial. El que habló por el lado madridista fue Karim Benzema, Balón de Oro 2022, quien se recuperó de una lesión y está disponible para la final: “He vuelto de una lesión y he hecho un buen trabajo para regresar a mi nivel, tocar el balón, asistir. Está claro que estoy de vuelta. Después del año pasado que ha sido importante, he tenido lesiones, pero ya estoy de nuevo aquí. No sé si me ven en los partidos pero yo me siento muy bien”, comentó.

Xavi aseguró que podrá contar con todos sus jugadores ante su clásico rival. Carlo Ancelotti, entrenador de la Casa Blanca, en cambio, no tendrá disponible a Lucas Vázquez, quien se lesionó contra Valencia.

Real Madrid vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Final de la Supercopa de España.

Día : Domingo 15 de enero.

: Domingo 15 de enero. Horario : 16 (hora argentina).

: 16 (hora argentina). Estadio : King Fahd.

: King Fahd. TV : DSports.

: DSports. Streaming: DGO.

La última final a partido único entre ambos fue el 16 de abril de 2014 en el Estadio Mestalla, en Valencia, una noche en la que también estaba el técnico italiano en el banco de suplentes merengue y Xavi, aunque todavía en el campo de juego y como titular en Barsa. El trofeo en disputa era la Copa del Rey y el triunfo fue para Real Madrid por 2 a 1, con un gol del recientemente retirado Gareth Bale en el minuto 85.

Además de los dos técnicos, de aquel partido todavía sobreviven en ambos conjuntos y podrían verse las caras en el césped del King Fahd, Karim Benzema, Dani Carvajal y Luka Modric, por el lado madridista, y Jordi Alba y Sergio Busquets, por el lado catalán. También formaban parte de aquellos planteles los españoles ‘Nacho’ Fernández, que podría estar en el once titular de la final, y Sergi Roberto, que sería suplente.

¿Qué dicen las apuestas?

Barcelona lleva las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 2.50. Su derrota, es decir, un triunfo de Real Madrid, cotiza hasta 2.85. El empate paga 3.75.

Posibles formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Daniel Carvajal , Nacho Fernández , Antonio Rüdiger , Ferland Mendy ; Toni Kroos , Federico Valverde , Luka Modrić ; Rodrygo , Karim Benzema y Vinícius Júnior .

: Thibaut ; Daniel , Nacho , Antonio , Ferland ; Toni , Federico , Luka ; , Karim y . Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jordi Alba; Gavi, Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé.

