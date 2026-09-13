D.C. United empató 0-0 con Atlanta United, por la MLS

En una jornada disputada el 12 de septiembre de 2026, D.C. United y Atlanta United igualaron sin goles en un encuentro que comenzó a las 20.30. El compromiso, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se desarrolló en el estadio Audi Field bajo la supervisión arbitral de Malik Badawi.

El trámite del partido estuvo marcado por la fricción y la necesidad de ambos estrategas de refrescar sus alineaciones. A los 56 minutos, el técnico de D.C. United realizó una triple variante táctica: ingresaron Jared Stroud, Jackson Hopkins y Matti Peltola en reemplazo de Nathan Ordaz, Silvan Hefti y Brandon Servania, respectivamente. Por el lado de Atlanta United, las respuestas desde el banco llegaron al minuto 57 con los ingresos de Adrian Gill, Tristan Muyumba y Matt Edwards.

La intensidad del juego se reflejó en la acumulación de tarjetas, especialmente en el complemento. El conjunto de D.C. United recibió amonestaciones importantes para Kye Rowles (67'), Kimito Nono (69') y Jared Stroud (70'). Por su parte, en Atlanta United vieron la tarjeta amarilla Mauricio Amaro en el primer tiempo y Tristan Muyumba a los 61 minutos.

Hacia el cierre del encuentro, ambos equipos intentaron romper el cero con modificaciones adicionales. En D.C. United ingresaron Nikola Markovic y Hosei Kijima, mientras que Atlanta United apostó por las piernas frescas de Fafà Picault y Luke Brennan para intentar desnivelar el marcador, aunque el resultado se mantuvo inalterable hasta el pitazo final.