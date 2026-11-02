Deportes Limache venció 2-0 a Audax Italiano, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 2 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, con el arbitraje de Cristian Galaz. En un compromiso correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile, Deportes Limache logró imponerse ante Audax Italiano por un marcador final de 2-0.

La apertura del marcador llegó rápidamente: a los 15 minutos, Augusto Aguirre marcó el primer gol del partido tras una asistencia de Javier Rojas. Ya sobre el cierre del encuentro, a los 99 minutos, Marcos Arturia sentenció el triunfo al convertir un gol de penal. En cuanto a las variantes tácticas, a los 66 minutos, Audax Italiano sufrió la baja por lesión de Oliver Rojas, siendo reemplazado por Vicente Zenteno. Más tarde, a los 73 minutos, el entrenador de Deportes Limache refrescó su equipo con el ingreso de Carlos Morales, Axel Alfonzo y Tiago Galletto en reemplazo de Jean Meneses, Leonardo Valencia y Misael Llantén, respectivamente.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción en el tramo final, lo que obligó al árbitro a mostrar tarjetas amarillas. Por el lado de Audax Italiano, fueron amonestados Martín Jiménez a los 75 minutos, Nicolás Orellana a los 84 y Diego Monreal a los 95, todos por infracciones recurrentes. Audax Italiano también realizó modificaciones buscando alternativas con Diego Coelho y Ariel Uribe, aunque no lograron vulnerar la valla rival.

Sobre el epílogo, Deportes Limache terminó de ajustar sus piezas con el ingreso de Marcos Arturia y Vicente Álvarez, quienes sustituyeron a Gonzalo Sosa y Daniel Castro a los 96 minutos. Con este resultado, el conjunto local capitaliza un triunfo importante en la recta final de la competencia, mientras que Audax Italiano se retira del Estadio Municipal Nicolás Chahuán sin poder sumar unidades en esta jornada del certamen de la Primera División Chile.