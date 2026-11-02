Deportivo de A Coruña venció 2-1 a Osasuna, por el Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 2 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio ABANCA-Riazor, con arbitraje de Jon Ander González Esteban. En un desarrollo dinámico, Deportivo de A Coruña logró remontar el marcador frente a Osasuna para quedarse con la victoria. A los 32 minutos, Ante Budimir marcó el primer gol para la visita tras una asistencia de Moi Gómez. Ya en la segunda mitad, la insistencia del local tuvo recompensa: a los 64 minutos, Mario Soriano marcó el primer gol tras asistencia de Luismi Cruz, y a los 87 minutos, Bil Nsongo selló el 2-1 definitivo.

Claves tácticas y sustituciones

Ambos equipos presentaron planteos ambiciosos, con Deportivo de A Coruña apostando a un 4-2-3-1 frente al 4-3-3 propuesto por Osasuna. Para buscar el resultado, el entrenador local movió el banco: a los 56 minutos ingresó Adama Traoré por Giacomo Quagliata, y a los 69 minutos Pierre-Emerick Aubameyang reemplazó a Luismi Cruz. Por el lado de la visita, las tarjetas amarillas condicionaron el juego, con amonestaciones clave para Moi Gómez, Alejandro Catena, Abel Bretones y Kike Barja, lo que obligó a realizar múltiples ajustes tácticos en el cierre del cotejo.

Estadísticas del encuentro

La superioridad en el control del balón favoreció a Deportivo de A Coruña, que registró un 62% de posesión frente al 38% de Osasuna. Esta diferencia se tradujo en una mayor vocación ofensiva por parte del dueño de casa, que alcanzó los 18 tiros totales, 7 de ellos a puerta, mientras que Osasuna solo logró conectar 11 disparos con apenas 2 intervenciones directas bajo los tres palos.

Datos destacados

El dominio territorial de Deportivo de A Coruña también se reflejó en el juego aéreo y la generación de jugadas de peligro desde la esquina, donde acumularon 8 corners contra los 2 de Osasuna. Esta victoria permite al conjunto coruñés consolidar su propuesta futbolística en esta jornada 11, aprovechando su mayor efectividad en los metros finales para dar vuelta un marcador adverso y asegurar los puntos en su estadio.

Deportivo de A Coruña venció por 2-1 a Osasuna como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Deportivo de A Coruña los goles fueron marcados por {'player_id': 'p488042', 'player_name': 'Mario, Soriano', 'minute': '64', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p546000', 'assist_player_name': 'Luismi, Cruz'} , {'player_id': 'p711110', 'player_name': 'Bil, Nsongo', 'minute': '87', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Osasuna el gol fue marcado por {'player_id': 'p94273', 'player_name': 'Ante, Budimir', 'minute': '32', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p109243', 'assist_player_name': 'Moi, Gómez'}. El cotejo se disputó en el estadio ABANCA-Riazor, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Deportivo de A Coruña suma 14 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Osasuna tiene 11 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Deportivo de A Coruña y Osasuna en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.