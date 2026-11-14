Dinamarca venció 4-1 a Portugal, por la Liga de Naciones 2026

En una jornada vibrante disputada el 14 de noviembre de 2026 a las 16.45, Dinamarca logró una victoria contundente por 4-1 ante Portugal en el Estádio Municipal de Braga. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Rade Obrenovic.

Desarrollo del encuentro y goles

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue el equipo visitante el que supo capitalizar sus oportunidades. A los 43 minutos, Pierre-Emile Højbjerg abrió el marcador mediante un gol de penal. Ya en el complemento, la ventaja se amplió rápidamente: a los 49 minutos, Rasmus Højlund marcó el segundo gol tras una asistencia de Mikkel Damsgaard, y el mismo Rasmus Højlund volvió a anotar a los 57 minutos tras una asistencia de Pierre-Emile Højbjerg. Finalmente, a los 75 minutos, Joachim Andersen sentenció la goleada tras un pase de Mathias Jensen. Por parte de Portugal, Bernardo Silva logró descontar a los 93 minutos.

Modificaciones y disciplina

El encuentro también estuvo marcado por la intensa actividad en los bancos de suplentes. A los 64 minutos, el técnico local buscó respuestas tácticas realizando tres variantes simultáneas: ingresaron Francisco Trincão, João Palhinha y Carlos Forbs Borges. En el aspecto disciplinario, Rúben Dias (45') y João Palhinha (86') fueron amonestados para el elenco luso. Por el lado de Dinamarca, la nota negativa fue la lesión de Joachim Andersen, quien fue reemplazado a los 82 minutos por Victor Nelsson.

Análisis estadístico

El dominio de Dinamarca fue efectivo a pesar de los números equilibrados. Portugal registró una posesión del 51,5% frente al 48,5% de Dinamarca. En cuanto al volumen de juego ofensivo, los visitantes dispararon 17 veces con 6 remates al arco, mientras que el local intentó en 15 ocasiones con 8 tiros a puerta. Los saques de esquina reflejaron la paridad en la búsqueda del arco rival, con 7 para Dinamarca y 6 para Portugal.