El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio Banco Pichincha, con el arbitraje de Kevin Paolo Ortega. En un compromiso que sirvió como prueba para ambos seleccionados, Ecuador logró imponer condiciones frente a Bolivia para quedarse con la victoria por 2-0.

El dominio del equipo ecuatoriano se plasmó rápidamente en el marcador. A los 20 minutos, John Mercado marcó el primer gol del partido. Poco después, a los 49 minutos, Jordy Caicedo amplió la ventaja tras asistencia de John Mercado. En cuanto a las propuestas tácticas, los locales optaron por un 4-4-2, mientras que la visita planteó un 4-1-4-1. Durante la segunda etapa, ambos entrenadores realizaron múltiples variantes para refrescar sus alineaciones, destacándose la salida por lesión de John Yeboah en el conjunto local a los 74 minutos.

El desarrollo del juego reflejó la superioridad de Ecuador, que controló la posesión con un 63,5% frente al 36,5% de Bolivia. En materia disciplinaria, el árbitro mostró cartulinas amarillas a Diego Arroyo (Bolivia) a los 68 minutos por una falta, y a Félix Torres (Ecuador) a los 94 minutos por protestar.

En el rubro estadístico, la mayor ambición ofensiva de los ecuatorianos quedó evidenciada en sus 17 disparos totales, con 4 de ellos a puerta, comparado con los 6 tiros totales y 2 al arco de los bolivianos. En cuanto a la pelota parada, Ecuador generó 7 tiros de esquina, mientras que Bolivia obtuvo 6, completando una jornada donde la efectividad ofensiva inclinó la balanza a favor del equipo vencedor.