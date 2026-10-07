EEUU venció 1-0 a Canadá, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Field a las 21.00, con el arbitraje de Steven Madrigal. En una jornada marcada por la intensidad, EEUU logró capitalizar su oportunidad más clara para quedarse con el triunfo ante Canadá. A los 29 minutos, Justin Ellis marcó el 1-0 tras una asistencia precisa de Alex Freeman, sellando el resultado definitivo del cotejo.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas desde el inicio: EEUU se estructuró con un 4-2-3-1, mientras que Canadá optó por un 4-4-2. La disciplina fue una constante, aunque el árbitro tuvo que intervenir con tarjetas amarillas para Giovanni Reyna y Malik Tillman por el lado estadounidense, así como para Tani Oluwaseyi y Jonathan David en el conjunto canadiense. Tras el descanso, los estrategas movieron el banco para refrescar sus piezas. Por parte de EEUU, a los 45 minutos ingresaron Sebastian Berhalter, Sergiño Dest y Julian Hall, mientras que en la segunda mitad destacaron los ingresos de Tyler Adams y Antonee Robinson para asegurar la ventaja. En Canadá, Mathieu Choinière entró al inicio del complemento, seguido por las variantes de Daniel Jebbison, Jacen Russell-Rowe y Promise David en busca de la igualdad que nunca llegó.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo repartido, con un 51% de posesión para EEUU frente a un 49% de Canadá. A pesar de la victoria, el conjunto estadounidense mostró una mayor necesidad de precisión en ataque al registrar 5 tiros totales y solo 1 tiro a puerta. Por su parte, el equipo visitante generó mayor peligro constante con 7 tiros totales y 3 disparos a puerta, aunque no logró vulnerar la valla local.

Detalles finales del encuentro

El aspecto táctico de Canadá se reflejó también en el juego aéreo y lateral, acumulando 8 corners contra los 4 que tuvo EEUU. Sin embargo, el orden defensivo de EEUU fue suficiente para sostener la mínima diferencia obtenida en la primera parte. Este resultado permite a los estadounidenses cerrar una jornada positiva en este amistoso, mientras que el equipo canadiense deberá ajustar su contundencia en los metros finales tras haber desperdiciado el volumen de juego ofensivo generado en el Allianz Field.