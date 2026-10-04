EEUU venció 3-0 a México, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 23.00 en el State Farm Stadium. EEUU se quedó con el triunfo tras superar por 3-0 a México. A los 28 minutos, Julian Hall marcó el primer gol del partido. Luego, a los 62 minutos, Cavan Sullivan amplió la ventaja para el equipo local, y finalmente a los 84 minutos, Malik Tillman sentenció el 3-0 definitivo.

Desarrollo táctico y disciplina

Ambos conjuntos saltaron al campo con propuestas diferenciadas: EEUU se ordenó con un esquema 4-4-2, mientras que México optó por una formación 4-4-1-1. El compromiso se tornó físico y friccionado, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de México, Luis Romo fue amonestado a los 34 minutos, mientras que Mateo Chávez vio la tarjeta roja directa a los 66 minutos por conducta violenta. En EEUU, Tyler Adams y Sebastian Berhalter recibieron tarjetas amarillas.

Movimientos estratégicos

Con el resultado a favor, los entrenadores buscaron variantes.

A los 65 minutos, EEUU movió el banco: ingresó Justin Ellis por Julian Hall y Yunus Musah por Cavan Sullivan .

movió el banco: ingresó por y por . A los 82 minutos, ingresaron Peyton Miller por Sebastian Berhalter y Brooklyn Raines por Giovanni Reyna .

por y por . Hacia el final, a los 88 minutos, Mathis Albert sustituyó al goleador Malik Tillman tras una molestia física.

Análisis estadístico

El dominio de EEUU se reflejó en la eficacia frente al arco, registrando 4 tiros a puerta sobre 8 intentos totales, frente a un solo remate al arco de México en 6 aproximaciones. A pesar de que México mantuvo una mayor posesión de balón con el 51%, el conjunto estadounidense fue más contundente en el State Farm Stadium. El partido también estuvo marcado por una gran cantidad de cambios tácticos en la visita, incluyendo los ingresos de Luis Chávez, Álvaro Fidalgo y Armando González, quienes no pudieron revertir la superioridad local.