EEUU venció 4-2 a Chile, por amistoso internacional

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 21.00 en el Energizer Park, con el arbitraje de Jorge Abraham Camacho Peregrina. En un enfrentamiento vibrante, EEUU logró superar a Chile por un marcador final de 4-2, consolidando su dominio en un choque que contó con alta intensidad ofensiva.

Desarrollo y emociones

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un sistema táctico de 4-2-3-1, pero fue EEUU quien logró capitalizar mejor sus oportunidades. A los 37 minutos, Sebastian Berhalter marcó el primer gol tras asistencia de Sergiño Dest. Tras el descanso, Chile reaccionó rápidamente con el tanto de Diego Ulloa al minuto 46, y luego Maximiliano Gutiérrez puso el 2-1 parcial a los 49. Sin embargo, EEUU recuperó la ventaja: a los 51 minutos, Julian Hall marcó el segundo gol tras asistencia de Giovanni Reyna; a los 72 minutos, Chris Richards marcó el tercer gol tras asistencia de Sebastian Berhalter; y finalmente, a los 93 minutos, Mathis Albert sentenció el 4-2 tras asistencia de Auston Trusty.

Movimientos estratégicos

Ante la necesidad de refrescar el equipo, los entrenadores realizaron múltiples variantes. En EEUU, a los 63 minutos, el técnico realizó cambios significativos con los ingresos de Chris Richards, Auston Trusty y Malik Tillman para cerrar el encuentro. Por el lado de Chile, a los 58 minutos ingresaron Leandro Hernández, Francisco Salinas y Paulo Díaz en un intento por nivelar las acciones, mientras que Jonathan Villagra fue amonestado por una infracción a los 11 minutos.

Análisis estadístico

El dominio de EEUU se reflejó en una posesión del 57,8% frente al 42,2% de Chile. En cuanto a la producción ofensiva, los estadounidenses registraron 18 tiros totales con 9 a puerta, mientras que el conjunto chileno sumó 17 remates con 8 exigiendo a los arqueros. A pesar de que Chile fue más incisivo desde el tiro de esquina con 13 corners contra 5 de su rival, la contundencia de EEUU fue determinante para definir el resultado a su favor.