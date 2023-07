El Tour de France, en vivo: cómo ver online la tradicional carrera de ciclismo

escuchar

Este sábado 1° de julio, desde las 9 (hora argentina), comienza la segunda Gran Vuelta de la temporada de ciclismo: el Tour de France, que se extenderá hasta el domingo 23. No habrá argentinos en la competencia, pero Latinoamérica tendrá siete representantes: los colombianos Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves, Rigoberto Urán y Harold Tejada; el costarricense Andrey Amador y el ecuatoriano Richard Carapaz. Toda la prueba se podrá seguir en vivo por TV a través de ESPN Extra, como así también por streaming a través de Star+.

El danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar parten como grandes favoritos según las apuestas, ambos con cuotas de 2.10 en las principales plataformas de pronósticos deportivos.

Dos de los tres integrantes del podio en la última edición participarán nuevamente de la prueba Vingegaard y Pogacar, campeón y subcampeón del año pasado. En tanto el británico Geraint Thomas, tercero, no dirá presente. Así lo confirmó mediante un divertido posteo en su cuenta de Twitter, con una foto junto a Vingegaard y Pogacar: “Seguro que todos vieron las noticias, pero no, no voy a perseguir a estos dos por Francia este verano. Desde principios de año decidimos centrarnos en el Giro (finalizó segundo) y la Vuelta, así que pasaré julio preparándome para un viaje por España”, publicó.

Cómo ver online el Tour de France 2023

ESPN Extra transmitirá todas las etapas hasta que los 22 equipos que participan del certamen lleguen a París Champs-Élysées, la última ciudad del recorrido. Además, todos los días se podrá seguir la actividad a través de la plataforma de streaming Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Tour de France 2023: todo lo que hay que saber

Recorrido: 3.405,6 kilómetros.

Dos países: España y Francia.

21 etapas : ocho llanas, ocho de alta montaña con cuatro llegadas en alto, cuatro de media montaña, una contrarreloj y dos días de descanso.

: ocho llanas, ocho de alta montaña con cuatro llegadas en alto, cuatro de media montaña, una contrarreloj y dos días de descanso. La Grand Départ se celebra por segunda vez en el País Vasco, tras San Sebastián en 1992, y por 25ª vez en el extranjero. Luego de las primeras tres etapas, el resto del Tour se realizará sin salir de Francia.

tras San Sebastián en 1992, y por 25ª vez en el extranjero. Luego de las primeras tres etapas, el resto del Tour se realizará sin salir de Francia. Salida de Bilbao el 1° de julio, llegada a París Champs-Élysées el 23 de julio.

22 equipos participantes.

Se repartirán 2,3 millones de euros para los equipos y los corredores, incluidos 500.000 para el ganador de la clasificación general individual final.

El danés Jonas Vingegaard se consagró campeón del Tour de France 2022; busca defender el título Thibault Camus - AP

Equipos participantes

Soudal Quick-Step (Bélgica).

Alpecin-Deceuninck (Bélgica).

Intermarché - Circus - Wanty (Bélgica).

AG2R Citroen Team (Francia).

Cofidis (Francia).

Groupama - FDJ (Francia).

Team Arkea - Samsic (Francia).

Astana Qazaqstan Team (Kazajistán).

Bahrain Victorious (Baréin).

Bora Hansgrohe (Alemania).

Team DSM (Alemania).

EF Education - Easypost (Estados Unidos).

Trek - Segafredo (Estados Unidos).

Ineos Grenadiers (Reino Unido).

Israel - Premier Tech (Israel).

Jumbo - Visma (Países Bajos).

Movistar Team (España).

Team Jayco - Alula (Australia).

UAE Team Emirates (Emiratos Árabes Unidos).

Lotto DSTNY (Bélgica).

Totalenergies (Francia).

Uno-X Pro Cycling Team (Noruega).

Tabla de campeones del Tour de France

Se realizaron 109 ediciones desde la creación de la prueba en 1903. Es la más antigua de las conocidas tres “Grandes Vueltas” del ciclismo, junto al Giro de Italia y la Vuelta a España. Hay cuatro ciclistas que poseen el récord de victorias, con cinco triunfos cada uno: los franceses Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963 y 1964) y Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982 y 1985), el belga Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974) y el español Miguel Induráin (1991, 1992, 1993, 1994 y 1995).

Jacques Anquetil (Francia), Bernard Hinault (Francia), Eddy Merckx (Bélgica) y Miguel Induráin (España): cinco títulos cada uno.

(Francia), (Francia), (Bélgica) y (España): cinco títulos cada uno. Chris Froome (Gran Bretaña): cuatro.

(Gran Bretaña): cuatro. Philippe Thys (Bélgica), Louison Bobet (Francia) y Greg LeMond (Estados Unidos): tres cada uno.

(Bélgica), (Francia) y (Estados Unidos): tres cada uno. Lucien Petit-Breton (Francia), André Leducq (Francia), Antonin Magne (Francia), Bernard Thévenet (Francia), Laurent Fignon (Francia), Ottavio Bottecchia (Italia), Gino Bartali (Italia), Fausto Coppi (Italia), Firmin Lambot (Bélgica), Sylvère Maes (Bélgica), Nicolas Frantz (Luxemburgo), Alberto Contador (España) y Tadej Pogacar (Eslovenia): dos cada uno.

