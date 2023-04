La divertida declaración de Lionel Scaloni tras ganar otra medalla y completar una carrera de ciclismo: “Deshidratado”

escuchar

A bordo de una bicicleta, Lionel Scaloni disfrutó otro de sus hobbies. Se trata de una carrera que se disputó en España y se llama Mallorca 312 Ok Mobility. En la misma, el director técnico de la selección argentina se mostró muy amable al trato con el resto de los competidores y como logro personal completó la prueba de los 167 kilómetros en un tiempo de 5:08:32.

En una carrera donde no solamente se pone a prueba el físico, sino que también la capacidad mental para pedalear 5 horas sin parar, Scaloni finalizó exhausto la carrera y a pesar de ello, se mostró muy receptivo a charlar con la gente que se acercaba, quien lo reconocía además de vivir en la isla de Mallorca por su logro en la última Copa del Mundo con la Argentina.

Como en 2022, Scaloni volvió a probar su resistencia en la OK Mobility y aseguró, en contacto con la prensa, que le costó los últimos tramos de la carrera, donde el físico deja de responder en óptimas condiciones y la cuestión mental toma total protagonismo para llegar a la meta.

“Acá como me ves, estoy deshidratado”, empezó entre risas el contacto con una periodista local. El oriundo de Pujato se mostró distendido y receptivo ante las preguntas sobre cómo atravesó este duro desafío. “Valió la pena, volví a hacer la misma ruta que el año pasado, con la misma media y estoy feliz de haber terminado”, completó el creador de La Scaloneta.

Lionel Scaloni comentó cómo terminó una carrera en bicicleta después de pedalear 5 horas

Al finalizar la carrera, el entrenador recibió una medalla de finisher tras terminar la competencia y remarcó que sin el aliento del resto de los participantes no hubiera sido posible: “Conozco a los chicos y me han ayudado en los últimos 40 kilómetros de la carrera, no podía más. Fue un placer”, lanzó, con una botella de agua en la mano para hidratarse a medida que brindaba declaraciones.

Una de las claves, según Scaloni, es conocer los caminos de la isla que, en algunos tramos, son sinuosos y un pequeño descuido puede provocar el final de la carrera: “Al no haber coches conocemos bien la carretera, cómo cortar las curvas. Se disfruta más”, precisó.

Al terminar la carrera, Lionel Scaloni charló con los presentes en la maratón

Por último, el director técnico de la albiceleste fue consultado sobre el reconocimiento que tuvo, a comparación del año pasado, donde solamente era un ciudadano más de Mallorca: “El año pasado fue más tranquilo, no me conocían tanto. Ahora lo disfruté más”, manifestó con una sonrisa el DT campeón del mundo.

Tras este momento donde puso a prueba sus capacidades para un deporte de alto rendimiento, Scaloni tendrá por delante un arduo 2023 con varios desafíos. Es que el entrenador, quien firmó recientemente su extensión de contrato, deberá afrontar las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Aun sin fecha oficial, se estima que el debut en la competencia será a principios de septiembre, cuando La Scaloneta se mida ante Ecuador en el estadio Mas Monumental. Luego, el siguiente compromiso será ante Bolivia, en la altura de La Paz, entre el 11 y el 17 del mismo mes.

LA NACION