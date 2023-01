El video del gol de Enzo Fernández, en la victoria de Benfica ante Varzim SC por la Copa de Portugal

Enzo Fernández atraviesa un presente asombroso. Recientemente se consagró campeón del mundo con la selección argentina, en la que logró ser una pieza clave y suficiente que le valió ser elegido como el Mejor Jugador Joven de Qatar 2022. Su gran actuación en la cita ecuménica hizo que los mejores equipos del planeta busquen hacerse con sus servicios a pesar de que su llegada a Benfica de Portugal se dio hace apenas seis meses. Chelsea estuvo a punto de contratarlo por una cifra récord (120 millones de euros), pero las negociaciones fracasaron y el ex River se quedó en Lisboa. Este martes convirtió un gol en la victoria por 2 a 0 ante Varzim SC por los octavos de final de la Copa de Portugal y lo festejó con un claro gesto indicando que permanecerá en la institución.

"Me quedo". El gesto de Enzo tras anotar el 2-0 en la victoria de Benfica ante Varzim.



📺 Mirá la Copa de Portugal por #StarPlusLA pic.twitter.com/oOwpNumRfS — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2023

El duelo fue dominado en su totalidad por el equipo más poderoso que, a pesar de contar con Enzo, no tuvo en cancha al otro argentino del plantel -también campeón del mundo-, Nicolás Otamendi. El español Alejandro Grimaldo abrió el marcador a los 4′ de comenzado en encuentro, con un gran gol de tiro libre que no le dio tiempo de reaccionar al experimentado arquero Ricardo.

El tanto del argentino llegó a los 77′. El noruego Fredrik Aursnes recuperó una pelota en la puerta del área rival y se la entregó al danés Alexander Bah para que ese controle cerca del vértice derecho de la ‘zona de peligro’ de Varzim y se la entregue a Chiquinho, quien aguantó la pelota y asistió al nacido en San Martín, Provincia de Buenos Aires, que llegó solo desde atrás y remató cruzado arriba, con su pierna derecha, para sentenciar el encuentro.

Fernández estuvo en boca de todos en las últimas semanas. Fue sancionado por Benfica cuando se quedó en la Argentina para celebrar Navidad y Año Nuevo sin el permiso del club, por lo que recién este martes volvió a ponerse la camiseta roja del club lisboeta. Dicho apercibimiento no solo incluyó que no fuera citado para el anterior encuentro frente a Portimonense por la liga local, sino que además no se le permitió ingresar al campo de juego para ser agasajado por el título del mundo con la selección argentina, algo que sí ocurrió con su compañero y capitán del equipo, Nicolás Otamendi.

Sin embargo, al momento de convertir su gol, el también ex Defensa y Justicia le hizo gestos a los hinchas señalándose el escudo e indicando que se quedaría en Benfica, luego de unos últimos días agitados por un posible pase al Chelsea inglés. El público se lo retribuyó con aplausos y hasta recibió un abrazo del propio técnico, Roger Schmidt, quien hace poco aseguró la continuidad del futbolista con una frase tajante: “Ya lo dije en la última conferencia (antes del encuentro ante Portimonense, por la Primeira Liga), el caso de Enzo está cerrado. Está feliz y entrenado bien. Es parte del equipo, es un jugador clave y ya está dicho”, había comentado. Fin de la novela.

SE QUEDA... Y LO HACE FELIZ: tras el gol de Enzo Fernández y la victoria de Benfica, el entrenador Roger Schmidt fue a buscar al argentino para felicitarlo.



📺 #StarPlusLA pic.twitter.com/X1e8ASrvGq — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2023

Enzo Fernández, en el Mundial Qatar 2022

Fue galardonado como el Mejor Jugador Joven, convirtiéndose de esta manera en el primer argentino en quedarse con dicho premio (se entrega desde Suecia 1958). Convirtió un gol y dio una asistencia, además de alcanzar un 88% de precisión de pases por encuentro y de ser el futbolista argentino con más pases largos precisos por partido, con 2,3. Además, fue el jugador de mayor crecimiento en su valor de mercado tras Qatar 2022, ya que tuvo un ascenso de 20 millones, al igual que Kylian Mbappé, y ahora está cotizado en 55 millones de euros.

Por último, es quien más aumentó su valor de mercado considerando todo el planeta fútbol durante el 2022, según Transfermarkt: pasó de costar 5 millones de euros en enero, cuando se desempeñaba en River; a 55 luego de ser elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial Qatar 2022.

Enzo Fernández muestra su trofeo por ser elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial FRANCK FIFE - AFP