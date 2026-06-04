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Eslovenia empató 1-1 con Chipre, en un amistoso internacional 2026

Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber

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En el duelo disputado el 4 de junio de 2026 a las 13.02 en el Stadion Stozice, con el arbitraje de Patrik Kolaric, Eslovenia y Chipre igualaron 1-1 en un trámite sumamente disputado.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 7 minutos, Marinos Tzionis marcó el primer gol para Chipre tras asistencia de Stavros Georgiou. A pesar de que Eslovenia intentó imponer su 4-4-2 frente al 4-3-3 visitante, el empate definitivo llegó a los 65 minutos por intermedio de Vanja Drkusic. El complemento estuvo marcado por una alta intensidad física y disciplinaria que obligó a constantes ajustes tácticos desde los bancos de suplentes.

Disciplina y movimientos tácticos

El encuentro se vio condicionado por la expulsión de Panagiotis Andreou (Chipre), quien vio la segunda tarjeta amarilla a los 60 minutos tras una falta, dejando a su equipo con diez jugadores durante el tramo final. Esta situación fue aprovechada por el técnico local para realizar múltiples cambios, destacando el ingreso de Andraz Sporar y Vanja Drkusic, quienes buscaron desequilibrar en ataque. Por el lado de la visita, la acumulación de amonestaciones de jugadores como Andronikos Kakoullis, Christos Shielis y Konstantinos Laifis reflejó la resistencia defensiva ante el asedio esloveno en el cierre del partido.

Notas destacadas del juego

  • Chipre logró ponerse en ventaja tempranamente mediante la definición de Marinos Tzionis.
  • La inferioridad numérica de Chipre tras la salida prematura de Panagiotis Andreou obligó a un cierre defensivo donde Konstantinos Laifis fue amonestado por pérdida de tiempo.
  • Eslovenia utilizó un amplio espectro de recambios, ingresando un total de ocho jugadores de campo durante la segunda mitad para intentar romper la paridad.
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