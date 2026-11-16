En una jornada marcada por la contundencia, Eslovenia logró una victoria sólida ante North Macedonia por 3-0 en el encuentro disputado el 16 de noviembre de 2026. El partido, que comenzó a las 16.45 en el Tose Proeski Arena, contó con el arbitraje de Serdar Gözübüyük. La visita impuso condiciones desde el inicio, reflejando su superioridad en el marcador final frente a una selección local que no encontró respuestas.

El desarrollo del encuentro y los goles

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Danijel, Sturm marcó el primer gol tras una asistencia de Zan, Vipotnik. Ya en la segunda mitad, a los 66 minutos, David, Zec amplió la diferencia tras otra asistencia clave de Zan, Vipotnik. Finalmente, sobre el cierre del partido, a los 91 minutos, Danijel, Sturm sentenció su doblete personal tras una habilitación de Andraz, Sporar. En cuanto a las tácticas, North Macedonia apostó por un esquema 4321, mientras que Eslovenia se presentó con un 3142 que resultó ser más efectivo.

Cambios y disciplina

El entrenador local, ante la adversidad, realizó múltiples variantes en el entretiempo, dando ingreso a Azer, Omeragikj, Ljupcho, Doriev y Hristijan, Maleski por Agon, Elezi, Bojan, Ilievski y Darko, Churlinov respectivamente, buscando cambiar el rumbo del compromiso. Por el lado de Eslovenia, Benjamin, Verbic y Andraz, Sporar fueron refrescos importantes en el tramo final. En el apartado disciplinario, el árbitro mostró amarillas a Ezgjan, Alioski por el local, mientras que en la visita fueron amonestados Adam, Gnezda Cerin, Zan, Karnicnik y Benjamin, Verbic.

Estadísticas del choque

A pesar de que North Macedonia mantuvo una mayor posesión del balón con un 59,6% frente al 40,4% de Eslovenia, la eficacia fue el factor determinante del encuentro. El equipo local intentó reaccionar con 9 remates totales, de los cuales 4 fueron a portería, pero no logró concretar. Por su parte, el conjunto ganador supo administrar mejor sus 8 tiros, logrando una precisión superior al acertar 6 veces a la valla rival. La diferencia en los corners también fue notoria, con 5 para Eslovenia contra 3 de los macedonios, cerrando una jornada donde la efectividad definió el resultado.