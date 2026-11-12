España venció 2-0 a República Checa, por la Liga de Naciones 2026

En un encuentro disputado el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio epet ARENA, España logró una victoria sólida ante la República Checa. El arbitraje estuvo a cargo de Nikola Dabanovic. A los 39 minutos, Álex Baena abrió el marcador para España mediante un gol de penal. Ya sobre el final, a los 96 minutos, Marc Pubill sentenció el 2-0 definitivo para el conjunto visitante.

Desarrollo táctico y momentos clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1. El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica, aunque el partido se complicó para la República Checa cuando Ladislav Krejcí recibió una tarjeta roja directa a los 71 minutos por una falta profesional. En cuanto a las variantes, a los 66 minutos, España buscó aire fresco con el ingreso de Roberto Fernández y Mikel Merino, quienes reemplazaron a Ferran Torres y Yéremy Pino, respectivamente. Por su parte, el banco checo movió sus piezas en reiteradas ocasiones intentando revertir el marcador, destacándose el ingreso de Tomás Soucek en los últimos minutos.

Análisis estadístico

El dominio de España se vio reflejado claramente en los números finales. El equipo visitante controló la posesión con un 70,2% frente al 29,8% de la República Checa. Además, la presión ofensiva fue constante, evidenciada por los 22 disparos totales del elenco español contra los 13 del local. La superioridad en la generación de juego también se tradujo en los tiros de esquina, donde España ejecutó 10 frente a los 4 que tuvo su rival.

Disciplina y contexto

El juego físico dejó su huella en el acta arbitral. Además de la expulsión de Ladislav Krejcí, el árbitro Nikola Dabanovic amonestó a Pedro Porro a los 10 minutos por una infracción y a Mikel Merino a los 68 por protestar. Este resultado consolida el andar de España en el grupo A3, mientras que la República Checa deberá replantear su estrategia de cara a los próximos desafíos del certamen.