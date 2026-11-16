Estonia venció 2-1 a Bulgaria, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el A. Le Coq Arena, contando con el arbitraje de Nenad Minakovic. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 del grupo C4 de la Liga de Naciones, Estonia logró quedarse con el triunfo por 2-1 ante Bulgaria. A los 8 minutos, Patrik Kristal abrió el marcador para el conjunto local tras una asistencia de Rocco Shein. Poco antes del cierre de la primera etapa, a los 46 minutos, Svetoslav Kovachev logró la igualdad transitoria para la visita, mientras que a los 60 minutos, Kevor Palumets sentenció el resultado definitivo tras ser asistido por Markus Poom.

En cuanto a las propuestas tácticas, los equipos presentaron esquemas diferenciados: Estonia saltó al campo con un 3-5-1-1, mientras que Bulgaria apostó por un sistema 3-4-2-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar el juego. A los 45 minutos, el banco local movió sus piezas: ingresó Kevor Palumets en lugar de Mattias Käit, un cambio que resultó clave para el desarrollo del marcador. Posteriormente, los visitantes intentaron reaccionar con el ingreso de Georgi Rusev y Simeon Shishkov a los 61 minutos, buscando mayor verticalidad, aunque sin éxito en el intento de remontada.

El apartado disciplinario cobró relevancia en el segundo tiempo. Karel Mustmaa, quien había ingresado desde el banco, vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos y, tras una simulación, recibió una segunda amonestación a los 90 minutos que derivó en su expulsión. Previamente, Michael Schjønning-Larsen había sido amonestado en el local, mientras que en la visita vieron la tarjeta amarilla Stefan Velkov y Andrian Kraev por infracciones de juego durante el transcurso del cotejo.

El análisis estadístico reflejó una paridad absoluta en la generación de peligro. Ambos equipos finalizaron el partido con 10 tiros totales, aunque Estonia mostró mayor eficacia con 4 remates a puerta contra los 2 de Bulgaria. En cuanto al control del balón, Estonia dominó las acciones con un 52,2% de posesión, frente al 47,8% de su rival, consolidando una victoria trabajada que se definió por detalles en la zona de definición.