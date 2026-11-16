Ferro perdió como local y seguirá en la Primera Nacional: la jugada controversial con la que quedó eliminado

A Ferro se le escurrió el sueño del ascenso una vez más. El equipo de Caballito cayó por 1 a 0 como local ante Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los duelos de la primera rueda del reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional y estará en la segunda división al menos un año más. Sin embargo, su eliminación se dio por una acción polémica en el tanto del equipo visitante: una mano clara del autor del único tanto del partido, que acomodó la pelota con el brazo para definir. Todos los jugadores de Ferro le protestaron al juez principal una vez finalizado el partido. Desde las tribunas también hubo insultos contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En tan solo dos semanas, al Verdolaga se le escapó de manera increíble la ilusión de volver a primera.

Se disputaban 14 minutos del primer tiempo y el equipo salteño contaba con un tiro libre ofensivo. Jonás Aguirre envió el centro al área y Gustavo Canto la despejó hacia afuera. Sin embargo, el peligro no pasó y Juan Galetto la devolvió al área de cabeza. Gabriel Díaz ganó en las alturas y cabeceó una vez más. La pelota le quedó a la altura del punto del penal a Fabricio Rojas, que la bajó y le pegó con potencia al arco para poner el 1 a 0.

"Fabricio Rojas"



Por el gol de jugador de Gimnasia y Tiro de Salta que silencia a Caballito. pic.twitter.com/eYri1YqIfe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

El atacante salió a festejar el gol de Gimnasia y mientras tanto, todos los futbolistas locales comenzaron a protestar. Todos se le acercaron al árbitro Maximiliano Manduca. El reclamo tenía que ver con una mano clarísima del autor del tanto, que levantó su brazo derecho y se la acomodó para la definición. Vale destacar que, en esta instancia del ascenso, no había VAR, algo que sí estaba disponible en la definición que disputaron Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Una vez finalizado el primer tiempo con el Albo ganando 1 a 0, todos los jugadores de Ferro volvieron a reclamarle a Manduca esa mano que no vio y terminó siendo el tanto que iba a significar la eliminación del Verdolaga. Gustavo Canto, Nicolás Reniero, Lautaro Parisi, Juan Orellana y Franco García fueron los que más le protestaron al juez principal.

"La mano de Dios"



Porque el árbitro Maximiliano Manduca no vio esta clara mano del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta en el gol ante Ferro. pic.twitter.com/DJISQtiJb0 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Luego, con mucha más efusividad, Fernando Monetti, arquero y capitán del equipo, también le reclamó y en el intercambio Manduca parece decirles a los jugadores que no vio la mano.

En la segunda parte, Ferro no pudo llegar al empate, que le hubiera dado la clasificación por tener ventaja deportiva frente a Gimnasia y Tiro de Salta. De ese modo finalizó el partido con triunfo sorpresivo del equipo salteño por 1 a 0 y la clasificación a la segunda rueda del reducido por el segundo ascenso.

"Yo no la veo"



Porque el árbitro Maximiliano Manduca le dijo a los jugadores de Ferro que no llegó a observar la mano del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta. Hay un clima muy caliente en Caballito. pic.twitter.com/HGI7upkT03 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

Cuando el partido terminó, una vez más volvieron a acercarse al árbitro Manduca para reclamarle, pero esta vez con mayor intensidad. Esto hizo que el juez expulse a un delegado del local e incluso debió ser protegido por policías que contaban con escudos.

Una vez que los futbolistas dejaron la cancha muy tristes y abucheados por sus hinchas tras la eliminación, la indignación estaba en las tribunas: “No tengas miedo, podés salir”, entonaban los hinchas que fueron al estadio en gran cantidad. Además, hubo insultos hacia Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Mientras tanto, Manduca seguía en el campo de juego junto a su terna, escoltado por la policía.

"Maximiliano Manduca"



Porque así se retiraba el árbitro tras el partido entre Ferro y Gimnasia y Tiro de Salta. pic.twitter.com/l7UXbp2I8m — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

En este contexto, Ferro quedó eliminado de la Primera Nacional y volverá a jugar en la segunda categoría un año más. Pero para entender por qué también quedó afuera de la lucha por el ascenso, hay que entender el presente del equipo de Caballito: en los seis últimos partidos que disputó ganó uno, empató dos y perdió tres. Además, en esa cantidad de encuentros sólo marcó dos goles.

Tuvo la gran chance de ser finalista por el primer ascenso, ya que llegaba a la penúltima fecha con cinco puntos de ventaja sobre su escolta, Godoy Cruz. Pero apenas sumó uno: perdió 3-0 en Caballito con Chaco For Ever, luego igualó ante el descendido Acassuso, y fue superado a última hora por el Tomba mendocino.

Este domingo contaba con la ocasión para avanzar en el reducido, pero cayó como local en un partido en el que sólo debía igualar para clasificarse a la próxima instancia. Ferro suma otra decepción. Desde su descenso de primera a segunda en el año 2000, llegó a 27 temporadas en el ascenso, pasando también algunos entre el 2001 y el 2003 en la B Metropolitana.