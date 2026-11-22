El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el GEODIS Park, con arbitraje de Fotis Bazakos. En una jornada intensa, FC Cincinnati logró imponerse por 1-0 frente a Nashville SC. A los 7 minutos, Patrick Yazbek marcó el primer gol en propia puerta, sentenciando el destino del partido a favor del conjunto visitante.

Desarrollo y estrategia

El partido estuvo marcado por una diferencia táctica clara en la formación inicial: Nashville SC apostó por un 4-3-3 para buscar profundidad, mientras que FC Cincinnati se organizó bajo un 3-1-4-2 que priorizó el orden defensivo tras obtener la ventaja temprana. A lo largo del cotejo, el juego brusco se hizo notar, con amonestaciones clave para Miles Robinson, José Martínez, Tyrell Malacia, David Doudera y Ayoub Jabbari por parte del equipo ganador, además de la tarjeta recibida por Patrick Yazbek en el local. A los 45 minutos, el entrenador de Nashville SC decidió mover el banco: ingresó Bryan Acosta por Patrick Yazbek, buscando mayor peso ofensivo tras el infortunio inicial.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Nashville SC mostró una clara superioridad en la posesión de balón con un 68,8% frente al 31,2% de FC Cincinnati. La ofensiva local fue persistente, contabilizando 23 disparos totales con 6 remates a puerta y 9 tiros de esquina. Por su parte, la visita se enfocó en resistir, logrando 5 tiros totales y 2 a portería, con una eficacia defensiva que le permitió sostener el resultado hasta el pitido final.

Gestión de plantel

Los técnicos buscaron variantes constantes para gestionar el desgaste físico. En Nashville SC, además del cambio inicial, ingresaron Jack Maher por el lesionado Maxwell Woledzi a los 56 minutos, seguido por Warren Madrigal, Shak Mohammed y Alex Muyl. Por el lado de FC Cincinnati, se destacaron los ingresos de Tyrell Malacia y Pavel Bucha a los 61 minutos, buscando asegurar la tenencia, además de las participaciones de Tom Barlow, Kenji Mboma Dem y Ayoub Jabbari en la recta final del encuentro.