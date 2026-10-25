FC Cincinnati venció 2-0 a D.C. United, por la MLS

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Audi Field, con el arbitraje de Jon Freemon. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 32 de la MLS, el conjunto de FC Cincinnati logró imponerse con un marcador de 2-0 frente a D.C. United, sellando una victoria sólida fuera de casa.

El desarrollo del marcador comenzó a inclinarse a favor de la visita en la primera mitad. A los 35 minutos, Evander, da Silva Ferreira marcó el 1er gol tras asistencia de Pavel, Bucha. Ya en el complemento, a los 52 minutos, Tom, Barlow anotó el 2do gol tras asistencia de Evander, da Silva Ferreira, sentenciando el resultado definitivo. Cabe destacar que D.C. United sufrió una baja sensible a los 35 minutos, cuando Jackson, Hopkins debió ser reemplazado por Nikola, Markovic tras una lesión.

El partido también estuvo marcado por el rigor disciplinario, con varias tarjetas mostradas por el juez. Durante la primera parte, vieron la tarjeta amarilla Obinna, Nwobodo y Tom, Barlow por el lado del ganador, mientras que Tai, Baribo fue amonestado en el local. Los técnicos buscaron refrescar sus piezas durante el complemento; a los 59 minutos, FC Cincinnati realizó tres cambios simultáneos ingresando a Samuel, Gidi, Tah Brian, Anunga y Kenji, Mboma Dem.

En el tramo final del compromiso, D.C. United agotó sus variantes buscando descontar, con los ingresos de Jared, Stroud y Oscar, Avilez a los 65 minutos, pero no lograron vulnerar la defensa visitante. Por su parte, FC Cincinnati también gestionó el cierre del partido ante la salida por lesión de David, Doudera a los 75 minutos y el ingreso de Gerardo, Valenzuela sobre el cierre. Con este resultado, el equipo visitante consolida su presente en la jornada 32 de la MLS.