El encuentro se disputó el 29 de noviembre de 2026 a las 00.30 en el Providence Park, con el arbitraje de Jon Freemon. En un enfrentamiento vibrante, el FC Dallas logró imponerse ante Portland Timbers en una definición dramática desde los doce pasos tras finalizar 2-2 en el marcador durante el tiempo regular.

A los 12 minutos, Petar Musa abrió el marcador para el FC Dallas, mientras que Binyamin Ran amplió la diferencia a los 76 minutos. Sin embargo, Portland Timbers reaccionó en el tramo final: a los 79 minutos, José Caicedo marcó el primer gol tras asistencia de David Pereira da Costa, y a los 85 minutos, Gage Guerra igualó el marcador tras una asistencia de Alexander Aravena. Ambos equipos mostraron esquemas tácticos distintos, con los locales utilizando un 4-2-3-1 y la visita optando por un 3-4-2-1.

La paridad obligó a definir el encuentro desde el punto de penal, donde FC Dallas fue más efectivo y se impuso por 5-3. En la tanda, por parte de FC Dallas, lograron convertir Logan Farrington, Santiago Moreno, Shaq Moore, Sam Sarver y Ramiro Moschen Benetti. En tanto, para Portland Timbers, anotaron Vincent Janssen, David Pereira da Costa y Kamal Miller, mientras que el remate de Alexander Aravena fue atajado por el guardameta rival.

En el análisis estadístico del juego, Portland Timbers registró una posesión del 60,5% frente al 39,5% del FC Dallas. Los locales realizaron 15 tiros totales con 5 a puerta, mientras que la visita concretó 14 remates, de los cuales 6 fueron al arco. En cuanto a la disciplina, el partido fue intenso: Osaze Urhoghide, Herman Johansson y Christian Cappis vieron la amarilla en la visita, mientras que en el local fueron amonestados Kristoffer Velde, Gage Guerra y James Pantemis.