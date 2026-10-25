FC Dallas venció 3-0 a San Jose Earthquakes, por la MLS

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Toyota Stadium, con el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un compromiso correspondiente a la jornada 32 de la MLS, FC Dallas logró hacerse fuerte en casa para superar con contundencia a San Jose Earthquakes por 3-0.

El trámite del partido se destrabó en el tramo final, donde la insistencia de FC Dallas dio sus frutos. A los 82 minutos, Petar Musa marcó el primer gol tras asistencia de Bernard Kamungo. Poco después, a los 88 minutos, el mismo Petar Musa amplió la ventaja mediante un penal. Finalmente, a los 94 minutos, Santiago Moreno sentenció el marcador tras una habilitación de Ramiro Moschen Benetti.

Para buscar mayor frescura en ataque, el director técnico de FC Dallas realizó varias modificaciones, destacándose el ingreso de Santiago Moreno a los 65 minutos en reemplazo de Joaquín Valiente, cambio que resultó clave para la definición del encuentro. Por el lado de San Jose Earthquakes, el equipo intentó sostener el orden defensivo, aunque las tarjetas amarillas recibidas por Reid Roberts y Angus Gunn condicionaron su estructura durante gran parte del complemento.

A pesar de que el marcador permaneció cerrado durante la mayor parte del cotejo, el dominio territorial fue escalando hacia el arco defendido por los Earthquakes. La visita intentó ajustar sus piezas con múltiples cambios simultáneos a los 77 minutos, dando ingreso a hombres como Paul Marie, Niko Tsakiris, Vítor Costa de Brito y Jack Skahan, pero la solidez colectiva de FC Dallas terminó prevaleciendo en los minutos finales.

Con este resultado, FC Dallas confirma su buen presente en la MLS. La capacidad para capitalizar las ocasiones en los últimos diez minutos de juego permitió al conjunto local cerrar una victoria sin sobresaltos, consolidando su desempeño en la recta final de la temporada frente a un San Jose Earthquakes que no logró incomodar en el área rival durante los 90 minutos de juego.