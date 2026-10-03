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Finlandia venció 2-1 a Albania, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Finlandia se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Finlandia venció 2-1 a Albania, por la Liga de Naciones
Finlandia venció 2-1 a Albania, por la Liga de Naciones

En el Helsinki Olympic Stadium, el 3 de octubre de 2026, Finlandia superó a Albania por 2-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, se disputó a partir de las 10.00 bajo el arbitraje de Robert Hennessy. El marcador se abrió rápidamente a los 4 minutos, cuando Rey Manaj anotó para la visita tras una asistencia de Kristjan Asllani. Sin embargo, el rumbo del partido cambió a los 21 minutos, momento en que Etrit Berisha fue expulsado por una falta profesional, dejando a Albania con diez hombres.

El despliegue táctico y la remontada

Tras la expulsión, Finlandia aprovechó la superioridad numérica sobre el césped. Leo Walta se convirtió en la figura del encuentro al marcar los dos tantos que sellaron la victoria. A los 26 minutos, Leo Walta igualó las acciones, y a los 71 minutos, el mismo jugador sentenció el 2-1 definitivo. Ambos entrenadores ajustaron sus piezas: mientras Finlandia presentó un esquema 4-3-3, Albania se mantuvo con una formación 3-4-3 que debió reconfigurarse tras la tarjeta roja recibida por su arquero.

Modificaciones y tarjetas clave

El encuentro tuvo una alta carga disciplinaria, especialmente para el elenco visitante, que acumuló varias amonestaciones. Las sustituciones fueron fundamentales para el cierre del juego:

  • A los 45 minutos, el técnico local movió el banco: ingresó Glen Kamara por Kaan Kairinen.
  • A los 65 minutos, Myrto Uzuni ingresó en Albania por Ernest Muçi buscando cambiar la dinámica ofensiva.
  • Finalmente, a los 82 minutos, Onni Valakari reemplazó a Leo Walta, autor de los dos goles de la jornada.

Análisis estadístico del encuentro

En el balance estadístico, Finlandia dominó la posesión con un 60,4% frente al 39,6% de Albania. A pesar de la posesión, el conjunto visitante fue incisivo y registró 13 remates, de los cuales 5 fueron a puerta, contra los 11 tiros totales y 3 al arco de los locales. En cuanto a la pelota parada, Finlandia ejecutó 7 corners mientras que Albania tuvo 6, cerrando un partido intenso que reafirma la posición de los finlandeses en este grupo C1 de la Liga de Naciones.

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