Fixture del Mundial de hoy: fechas y horarios de los partidos del 21 de noviembre

escuchar

El Mundial Qatar 2022 ya despliega su segundo día de partidos. El fixture de Mundial 2022 ya empieza a tener las primeras líneas completadas con encuentros hasta ahora desparejos en cuanto a la competitividad. Luego de una fiesta inaugural sobria, se jugó el primer partido del grupo A entre el Qatar y Ecuador por la primera fecha del grupo A, que terminó con un 2-0 a favor de los latinoamericanos. Y este 21 de noviembre se disputan otros tres partidos: Inglaterra vs. Irán, Senegal vs. Países Bajos y EEUU vs. Gales.

Todas las selecciones que disputan Qatar 2022 fueron divididas en ocho grupos y los dos líderes de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta conocer los protagonistas de la definición prevista para el 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Así se vivió la inauguración del mundial Qatar 2022

La selección de Lionel Scaloni disputará su primer partido el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita en el Lusail Stadium. El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo C está programado para las 7 (hora argentina) y lo transmitirán en vivo DSports, TyC Sports y la TV Pública. Luego, el equipo capitaneado por Lionel Messi volverá a jugar el sábado 26 contra México, también en el estadio Lusail, pero en el horario de la tarde, a las 16 de la Argentina. Por último, el 30 de noviembre desde las 16 se medirá con Polonia en el estadio 974. Los dos equipos que clasifiquen de este grupo se cruzarán en octavos de final con los ganadores de la zona D: Francia, Dinamarca, Australia o Túnez. El primer clasificado se cruzará con el segundo del otro grupo, y viceversa.

En la primera fase del Mundial Qatar 2022, se esperan partidos que, en principio, prometen un gran interés para los aficionados del fútbol. Entre ellos, se destacan España-Alemania por la segunda fecha del grupo E por tratarse de dos de los países favoritos a quedarse con el título. También, México-Polonia, Francia-Dinamarca, Croacia-Bélgica, Brasil-Suiza y Portugal-Uruguay son encuentros que acaparan máxima atención para los fanáticos.

El fixture completo del Mundial Qatar 2022

Grupo A

Resumen del partido Qatar-Ecuador

Fecha 1

Qatar 0 vs. 2 Ecuador - Domingo 20 de noviembre a las 13 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Senegal vs. Países Bajos - Lunes 21 de noviembre a las 13 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Fecha 2

Qatar vs. Senegal - Viernes 25 de noviembre a las 10 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Países Bajos vs. Ecuador - Viernes 25 de noviembre a las 13 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Países Bajos vs. Qatar - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Ecuador vs. Senegal - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Grupo B

Harry Kane, Gareth Bale, Christian Pulisic y Mehdi Taremi; las figuras de las selecciones del grupo B del Mundial @HKane - @FAWales - @USMNT - @iranteammelli - @HKane - @FAWales - @USMNT - @iranteammelli

Fecha 1

Inglaterra vs. Irán - Lunes 21 de noviembre a las 10 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Estados Unidos vs. Gales - Lunes 21 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Irán vs. Gales - Viernes 25 de noviembre a las 7 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Inglaterra vs. Estados Unidos - Viernes 25 de noviembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Gales vs. Inglaterra - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Irán vs. Estados Unidos - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Grupo C

La Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita, los cuatro integrantes del grupo C del Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita - Martes 22 de noviembre a las 7 en el estadio Lusail (DSports, TV Pública y TyC Sports).

México vs. Polonia - Martes 22 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Arabia Saudita vs. Polonia - Sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Fecha 3

Polonia vs. Argentina - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio 974 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Arabia Saudita vs. México - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports 2).

Grupo D

Las figuras de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, los integrantes del grupo D del Mundial @equipedefrance, @Socceroos, DBU, @FTF_OFFICIELLE - Francia, Australia, Dinamarca y Túnez

Fecha 1

Dinamarca vs. Túnez - Martes 22 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Francia vs. Australia - Martes 22 de noviembre a las 16 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Fecha 2

Túnez vs. Australia - Sábado 26 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TyC Sports).

Francia vs. Dinamarca - Sábado 26 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Túnez vs. Francia - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Australia vs. Dinamarca - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Grupo E

España, Alemania, Costa Rica y Japón competirán en el grupo E del Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Alemania vs. Japón - Miércoles 23 de noviembre a las 10 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

España vs. Costa Rica - Miércoles 23 de noviembre a las 13 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Fecha 2

Japón vs. Costa Rica - Domingo 27 de noviembre a las 7 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

España vs. Alemania - Domingo 27 de noviembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Japón vs. España - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Costa Rica vs. Alemania - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Grupo F

Kevin De Bruyne, Luka Modric, Achraf Hakimi y Alphonso Davies, las estrellas del grupo F del Mundial @KevinDeBruyne, @HNS_CFF, @AchrafHakimi y @CanadaSoccerEN

Fecha 1

Marruecos vs. Croacia - Miércoles 23 de noviembre a las 7 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

Bélgica vs. Canadá - Miércoles 23 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TV Pública).

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos - Domingo 27 de noviembre a las 10 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Croacia vs. Canadá - Domingo 27 de noviembre a las 13 en el estadio Jalifa (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Croacia vs. Bélgica - Jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Canadá vs. Marruecos - jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Grupo G

Brasil, Suiza, Camerún y Serbia integran el denominado "grupo de la muerte" de Qatar 2022

Fecha 1

Suiza vs. Camerún - Jueves 24 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Brasil vs. Serbia - Jueves 24 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Brasil vs. Suiza - Lunes 28 de noviembre a las 13 (DSports y TV Pública).

Camerún vs. Serbia - Lunes 28 de noviembre a las 7 (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Camerún vs. Brasil - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Serbia vs. Suiza - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

Grupo H

Cristiano Ronaldo, André Ayew, Son Heung-min y Luis Suárez, las figuras del grupo H del Mundial Selecciones de Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay

Fecha 1

Uruguay vs. Corea del Sur - Jueves 24 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TV Pública).

Portugal vs. Ghana - Jueves 24 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Corea del Sur vs. Ghana - Lunes 28 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Portugal vs. Uruguay - Lunes 28 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Corea del Sur vs. Portugal - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Ghana vs. Uruguay - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Octavos de final

1° grupo A vs. 2° grupo B - Sábado 3 de diciembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TV Pública).

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 3 de diciembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TV Pública).

1° grupo E vs. 2° grupo F - Domingo 4 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

1° grupo G vs. 2° grupo H - Domingo 4 de diciembre a las 16 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

1° grupo B vs. 2° grupo A - Lunes 5 de diciembre a las 12 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

1° grupo D vs. 2° grupo C - Lunes 5 de diciembre a las 16 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

1° grupo F vs. 2° grupo E - Martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

1° grupo H vs. 2° grupo G - Martes 6 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Cuartos de final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TV Pública).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TV Pública).

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TV Pública).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 -Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 17 de diciembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 18 de diciembre a las 12 en el estadio Lusail (DSports y TV Pública).

LA NACION