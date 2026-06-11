En qué canal pasan Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026 hoy

La jornada inaugural del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluye con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, programado para este jueves a las 23 (hora argentina) en el estadio de Guadalajara con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar y correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se puede sintonizar online en Flow -Canal 109-, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

República Checa se clasificó al Mundial 2026 a través del repechaje de Europa Sebastian Widmann - UEFA - UEFA

La previa de Corea del Sur vs. República Checa

El elenco surcoreano accedió al certamen ecuménico a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en la preparación ganó los dos amistosos que jugó, ante Trinidad 5 a 0 y El Salvador 1 a 0. Su máxima figura es Son Heung-min, el delantero que brilló en Tottenham y actualmente es una de las tantas estrellas que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con la camiseta de Los Angeles FC.

República Checa, por su parte, se ubicó segundo en el Grupo L de las Eliminatorias de Europa por detrás de Croacia y tuvo que disputar el repechaje para entrar a la cita ecuménica, en el que le ganó a Irlanda y a Dinamarca por penales. Al igual que su rival de turno, el equipo liderado futbolísticamente por Patrik Schick salió victorioso en los dos partidos de preparación para la Copa del Mundo -le ganó a Kosovo 2 a 1 y a Guatemala 3 a 1- y anhela, como primer objetivo, clasificarse a 16avos de final en una zona que, por los rivales que tiene, puede soñar con hacerlo.

Posibles formaciones

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heung Min; y Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-Bo.

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heung Min; y Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-Bo. República Checa: Matej Kovar; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Lukás Provod, Tomás Soucek, Vladimír Darida, Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: DT: Miroslav Koubek.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto asiático con una cuota máxima de 2.68 contra 3.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate cotiza a 3.20.

El último antecedente entre ambos equipos es de 2016, cuando se enfrentaron en un amistoso y ganó Corea del Sur 2 a 1. Antes, en 2001, los checos golearon 5 a 0 a los asiáticos y en 1998 igualaron 2 a 2.

La Copa del Mundo comenzó con el triunfo de México sobre Sudáfrica 2 a 0 en el encuentro de la primera fecha del Grupo A que se desarrolló en el estadio Azteca luego de la Ceremonia Inaugural. Los goles del anfitrión los anotaron Julián Quiñones y Raúl Giménez. Fueron expulsados César Montes en el ganador y Sphephelo Sithole y Themba Zwane en el perdedor.