Cuándo juega Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Este viernes, Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 22 (horario argentino), se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, que desde el tercer puesto obtenido en Uruguay 1930 nunca logró avanzar más allá de los cuartos de final, es uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a México y Canadá. Por este motivo, en la previa del encuentro se llevará a cabo la tercera y última Ceremonia de Apertura, en la que se presentarán artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, quiere cumplir con las expectativas de uno de los anfitriones JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su rival de turno también tiene un entrenador argentino, Gustavo Alfaro, que en Qatar 2022 dirigió a la selección de Ecuador y no pudo superar la etapa de grupos. El ‘Profesor’ quiere emular o mejorar lo hecho por la Albirroja en su última participación mundialista, en Sudáfrica 2010, cuando fue una de las grandes revelaciones y quedó eliminado en cuartos de final a manos de España, luego campeón del mundo, por la mínima diferencia.

Paraguay vs. Estados Unidos: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026.

Día : Viernes 12 de junio.

: Viernes 12 de junio. Hora : 22 (Horario argentino).

: 22 (Horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro : Danny Makkelie (Países Bajos).

: Danny Makkelie (Países Bajos). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow.

: Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al debut de este viernes, Pochettino se mostró entusiasmado con lo que pueden ofrecer sus dirigidos. “Estamos muy motivados y muy ilusionados por que llegue el momento. Estamos preparados (...) Creo que lo importante es transformar toda esta expectativa en energía. Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos ante Senegal y Alemania, donde la hinchada estuvo increíble y así será en Los Ángeles”, afirmó.

Alfaro, por su parte, también habló con los medios en el último tramo de la preparación mundialista. “Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión, no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo. Al contrario, porque esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja”, dijo antes del último amistoso. “Si nosotros sentimos que podemos jugar un buen Mundial es por lo que nos transmite la gente, no por las capacidades que nosotros podemos llegar a tener”, cerró.

Gustavo Alfaro, el DT que le devolvió la ilusión a Paraguay; el argentino sueña en grande DANIEL DUARTE - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estados Unidos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.98 contra los 4.32 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.