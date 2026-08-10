Flamengo venció 2-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Flamengo se impuso con autoridad en la jornada 22 del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El 9 de agosto de 2026, a las 19.30, Flamengo y Vitória se enfrentaron en el Estadio do Maracanã por la jornada 22 del Brasileirao Serie A. En este encuentro, Flamengo logró una victoria por 2-0 bajo el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio.
Las claves tácticas y los goles del partido
Desde el pitazo inicial, ambos técnicos eligieron un esquema táctico 4-2-3-1, pero con interpretaciones distintas en el campo de juego. Flamengo sacó provecho rápidamente de sus combinaciones. A los 14 minutos, Erick, Pulgar marcó el primer gol tras asistencia de Leonardo, Pereira. En la segunda mitad, el dominio se mantuvo y, a los 80 minutos, Bruno Henrique, Pinto marcó el segundo gol tras asistencia de Jorge, Carrascal para liquidar el encuentro.
Dominio y estadísticas del encuentro
El desarrollo del juego mostró una clara superioridad de Flamengo, que controló los hilos con un 62,5% de posesión frente al 37,5% de Vitória. Esta tendencia se reflejó notoriamente en las aproximaciones de peligro:
- Flamengo registró 20 tiros totales, con 6 remates directos a puerta y 8 tiros de esquina.
- Vitória, asediado en su campo, apenas concretó 7 intentos, con solo 1 tiro a puerta y 1 córner a su favor.
Movimientos en el banco y amonestaciones
A lo largo del cotejo, el cuerpo técnico de Flamengo realizó sustituciones que cambiaron el rumbo del partido de manera favorable, destacándose que a los 74 minutos ingresó Bruno Henrique, Pinto por Pedro Guilherme, Abreu dos Santos, quien minutos después sellaría el marcador. En el aspecto disciplinario, el partido dejó algunas infracciones sancionadas:
- A los 43 minutos de la primera parte, José Vitor, Silva Neves fue amonestado en Vitória.
- A los 78 minutos, Gonzalo, Plata vio la tarjeta amarilla en Flamengo.
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