El encuentro se disputó el 18 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio do Maracanã, bajo el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. En un compromiso correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, Flamengo logró imponerse frente a Athletico Paranaense en un marcador final de 2-1.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta intensidad ofensiva. A los 11 minutos, Kerwin Vargas adelantó a Athletico Paranaense tras una asistencia de Bruno Zapelli. Sin embargo, la respuesta del equipo local no se hizo esperar: a los 17 minutos, Jorge Carrascal marcó el 1-1 tras asistencia de Guillermo Varela, y a los 27 minutos, Jorge Luiz Frello Filho puso el 2-1 definitivo mediante un tiro penal. En cuanto a las estructuras tácticas, Flamengo presentó un esquema de 4-2-3-1, mientras que Athletico Paranaense optó por una formación de 3-5-2.

Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. A los 68 minutos, Flamengo realizó una modificación obligada por la lesión de Samuel Dias Lino, quien fue reemplazado por Gonzalo Plata, mientras que Ayrton Lucas ingresó por Alex Sandro. Por parte de la visita, los ingresos de Jorge Rivaldo y posteriormente la salida por lesión de Juan Portilla a los 80 minutos por Diogo Riquelme buscaron torcer el rumbo sin éxito.

En el plano estadístico, Flamengo dominó la posesión con un 63,6% frente al 36,4% de Athletico Paranaense. En términos de ataque, el equipo ganador registró 10 tiros totales, 4 de ellos a puerta, mientras que el conjunto visitante alcanzó los 5 disparos con 3 al arco. El juego físico también fue protagonista, con varias amonestaciones repartidas a lo largo de los noventa minutos, incluyendo tarjetas para Erick Pulgar y Leonardo Pereira en el local, y para Gastón Benavídez, Steven Mendoza y Jorge Rivaldo en la visita.