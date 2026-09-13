Flamengo venció 2-1 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 17.30 en el Estadio do Maracanã, con arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un compromiso cargado de intensidad por el Brasileirao Serie A, Flamengo logró imponerse frente a Corinthians en un partido que dominó desde la generación de juego.

Desarrollo y goles

A los 48 minutos, Lucas, Tolentino Coelho de Lima marcó el 1 gol. Posteriormente, a los 78 minutos, Guilherme William, Silva Inácio anotó para Corinthians tras asistencia de Kaio César, Andrade Lima. Finalmente, a los 89 minutos, Bruno Henrique, Pinto selló la victoria para Flamengo tras asistencia de Joaquín, Freitas. En cuanto a las tácticas, Flamengo se plantó con un esquema 4231, mientras que Corinthians apostó por un 442. A los 74 minutos, el técnico local movió el banco: ingresó Bruno Henrique, Pinto por Pedro Guilherme, Abreu dos Santos, cambio que resultó decisivo para el desenlace.

Dominio estadístico

El conjunto de Flamengo fue ampliamente superior en la generación de peligro, alcanzando los 32 tiros totales frente a los apenas 3 realizados por Corinthians. La precisión también favoreció al dueño de casa, con 10 remates a puerta contra 1 de la visita. Además, Flamengo mantuvo una posesión del 63,9%, controlando el ritmo del partido durante gran parte de los 90 minutos.

Disciplina y control

El trámite del encuentro estuvo marcado por la fricción, reflejado en la cantidad de tarjetas amarillas mostradas por el árbitro. Por parte de Flamengo, fueron amonestados Lucas, Tolentino Coelho de Lima, Samuel, Dias Lino, Erick, Pulgar y Jorge Luiz, Frello Filho. En la vereda opuesta, Corinthians recibió tarjetas para Charles, Rigon Matos, Breno, de Souza Bidon y Rodrigo, Garro. Con este resultado, Flamengo reafirma su buen presente en la jornada 27 del torneo.