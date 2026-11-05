Flamengo venció 3-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 4 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estadio do Maracanã, con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A, Flamengo logró una victoria sólida ante Grêmio por 3-1. A los 20 minutos, Samuel, Dias Lino marcó el primer gol. Posteriormente, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos amplió la diferencia a los 28 minutos tras asistencia de Jorge, Carrascal, y volvió a anotar a los 47 minutos. El descuento para Grêmio llegó a los 69 minutos a través de Francis, Amuzu.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos plantearon esquemas definidos, con Flamengo utilizando un 4-2-3-1 frente al 4-1-4-1 dispuesto por Grêmio. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes. En Flamengo, el banco se movió con los ingresos de Emerson Aparecido, Leite de Souza Júnior y Luiz, de Araújo Guimarães Neto al inicio de la segunda mitad, seguidos por las entradas de Bruno Henrique, Pinto, Joaquín, Freitas y Saúl, Ñíguez Esclapez en el tramo final. Por el lado de Grêmio, José, Enamorado, João Pedro, Maturano dos Santos y Francis, Amuzu entraron tras el descanso, mientras que Filip, Krovinovic y Matheus, Nascimento de Paula completaron las sustituciones.

Análisis estadístico

El dominio de Flamengo se reflejó en las estadísticas finales del encuentro. El equipo local alcanzó una posesión del 53,5% frente al 46,5% de Grêmio. Además, Flamengo fue mucho más punzante en ataque, registrando 17 disparos totales contra los 7 de su rival, con una efectividad que se tradujo en 8 remates a puerta frente a los 4 que logró conectar Grêmio.

Disciplina y contexto

El rigor defensivo fue una constante para el conjunto visitante, que sufrió las amonestaciones de Walter, Kannemann a los 58 minutos por reiteración de faltas y de Mathías, Villasanti a los 88 minutos por protestar. Con 7 tiros de esquina a favor, Flamengo mantuvo la presión durante gran parte del partido, cerrando una actuación convincente en la fecha 34 del torneo brasileño.