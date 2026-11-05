Saltar al contenido principal
LA NACION

Flamengo venció 3-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Flamengo se impuso con autoridad en la jornada 34 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Flamengo venció 3-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026
Flamengo venció 3-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 4 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estadio do Maracanã, con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A, Flamengo logró una victoria sólida ante Grêmio por 3-1. A los 20 minutos, Samuel, Dias Lino marcó el primer gol. Posteriormente, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos amplió la diferencia a los 28 minutos tras asistencia de Jorge, Carrascal, y volvió a anotar a los 47 minutos. El descuento para Grêmio llegó a los 69 minutos a través de Francis, Amuzu.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos plantearon esquemas definidos, con Flamengo utilizando un 4-2-3-1 frente al 4-1-4-1 dispuesto por Grêmio. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes. En Flamengo, el banco se movió con los ingresos de Emerson Aparecido, Leite de Souza Júnior y Luiz, de Araújo Guimarães Neto al inicio de la segunda mitad, seguidos por las entradas de Bruno Henrique, Pinto, Joaquín, Freitas y Saúl, Ñíguez Esclapez en el tramo final. Por el lado de Grêmio, José, Enamorado, João Pedro, Maturano dos Santos y Francis, Amuzu entraron tras el descanso, mientras que Filip, Krovinovic y Matheus, Nascimento de Paula completaron las sustituciones.

Análisis estadístico

El dominio de Flamengo se reflejó en las estadísticas finales del encuentro. El equipo local alcanzó una posesión del 53,5% frente al 46,5% de Grêmio. Además, Flamengo fue mucho más punzante en ataque, registrando 17 disparos totales contra los 7 de su rival, con una efectividad que se tradujo en 8 remates a puerta frente a los 4 que logró conectar Grêmio.

Disciplina y contexto

El rigor defensivo fue una constante para el conjunto visitante, que sufrió las amonestaciones de Walter, Kannemann a los 58 minutos por reiteración de faltas y de Mathías, Villasanti a los 88 minutos por protestar. Con 7 tiros de esquina a favor, Flamengo mantuvo la presión durante gran parte del partido, cerrando una actuación convincente en la fecha 34 del torneo brasileño.

LA NACION
BrasileiraoFlamengoGremio de Porto AlegreFútbol brasileñoFútbol exteriorServicios Fútbol
Más leídas de Deportes
  1. El "Campeonato de destructores" de la Fórmula 1: qué lugar ocupa Colapinto
    1

    Se publicó la lista del “Campeonato de destructores” de la Fórmula 1 y Alpine ocupa un lugar muy particular

  2. Scaloni, como en 2018: un plantel muy rejuvenecido y varios mundialistas que quedan atrás
    2

    La nueva selección argentina de Scaloni: sin Messi, con menos mundialistas y gran renovación

  3. Etcheverry derrotó por primera vez a un top 10 y jugará ante la sorpresa del Masters 1000 de París
    3

    Tomás Etcheverry derrotó por primera vez a un top 10 y jugará ante la sorpresa del Masters 1000 de París

  4. El recuerdo del fundador de Colo Colo, muerto de forma similar a Jesús de Miguel y que generó un luto permanente
    4

    La tragedia de Jesús de Miguel y el recuerdo de David Arellano, el primer gran ídolo del fútbol chileno que murió en Valladolid