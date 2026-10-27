Flamengo venció 3-2 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro vibrante disputado el 26 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estadio do Maracanã, Flamengo logró una victoria fundamental ante Atlético Mineiro por 3-2. El compromiso contó con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. La apertura del marcador llegó a los 7 minutos, cuando Bernard Anício, Caldeira Duarte marcó para la visita tras asistencia de Ángelo, Preciado. Sin embargo, Flamengo reaccionó antes del descanso: a los 34 minutos, Gonzalo, Plata igualó el marcador tras asistencia de Guillermo, Varela, y a los 41 minutos, Giorgian, de Arrascaeta dio vuelta el resultado con un pase de Samuel, Dias Lino.

Desarrollo y desenlace

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos, con Flamengo apostando por un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 de Atlético Mineiro. En la segunda mitad, la visita volvió a igualar el encuentro a los 59 minutos a través de Renan Augusto, Lodi dos Santos, habilitado por Victor Hugo, Gomes Silva. El técnico local buscó frescura en el ataque realizando múltiples modificaciones, entre ellas el ingreso de Jorge, Carrascal, quien terminaría siendo decisivo. Finalmente, a los 99 minutos, Jorge, Carrascal selló el 3-2 definitivo al convertir un gol de penal, asegurando tres puntos valiosos para el Flamengo.

Estadísticas y disciplina

El dominio del balón fue ampliamente superior para Flamengo, que registró un 71,8% de posesión frente al 28,2% de Atlético Mineiro. El equipo local fue mucho más agresivo en ataque, acumulando 28 remates totales y 9 disparos a puerta, contra los 5 remates y 4 al arco de la visita. Además, Flamengo generó 14 tiros de esquina a lo largo del cotejo. En cuanto a la disciplina, el partido mostró cierta tensión; Leonardo, Pereira y Jorge, Carrascal fueron amonestados en Flamengo, mientras que Vitor Hugo, Franchescoli de Souza vio la amarilla en Atlético Mineiro sobre el final del tiempo reglamentario.

Gestión de plantel

La profundidad de los banquillos jugó un rol central. A los 45 minutos, Flamengo realizó su primera variante táctica con el ingreso de Ayrton Lucas, Dantas de Medeiros por Alex Sandro, Lobo da Silva. Posteriormente, a los 69 minutos, el entrenador refrescó su ofensiva con el ingreso de Jorge, Carrascal y Bruno Henrique, Pinto en reemplazo de Gonzalo, Plata y Pedro Guilherme, Abreu dos Santos. Por su parte, Atlético Mineiro intentó ajustar su estructura a los 63 minutos con tres cambios simultáneos, incluyendo las salidas de figuras como Maycon, de Andrade Barberan y Ángelo, Preciado, buscando sin éxito mantener la paridad hasta el silbatazo final.