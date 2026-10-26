Balón de Oro 2026: uno por uno, todos los nominados de hoy

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La ceremonia de entrega del premio más codiciado entre futbolistas se realiza este lunes desde las 17 (hora argentina) en The London Palladium de Londres
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El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes en la tradicional ceremonia de premiación que realiza la revista France Football desde las 17 (hora argentino), que esta vez tendrá lugar en The London Palladium de Londres. Y distinguirá a los mejores de la temporada contemplando las actuaciones comprendidas entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en el que terminó el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá.
En la gala se reconocerá a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina como así también a los entrenadores, arqueros, futbolistas Sub 21 y clubes de todo el mundo. Votaron 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA.
En la categoría más importante, la de Mejor Jugador, Lionel Messi es uno de los favoritos para ser condecorado otra vez por el gran Mundial que hizo con la selección argentina. Sus principales rivales son el inglés Harry Kane, el español Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el también español Rodri. En la nominación hay otro argentino y es Lautaro Martínez, aunque ‘Leo’ conoce el sabor del Balón de Oro como nadie: lo ganó ocho veces.
En la otra terna en la que hay un futbolista albiceleste es la de Mejor Arquero, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El jugador de Chelsea no es favorito en una lista de candidatos que encabeza el belga Thibaut Courtois, pero tiene chances de quedarse con el premio.
Todos los nominados al Balón de Oro 2026
Mejor Jugador
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
Mejor Jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Mejor Entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis De la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich)
- Luis Enrique (París Saint Germain)
Mejor Entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Mejor Arquero
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (París Saint Germain)
Mejor Arquera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Mejor Club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- París Saint Germain (Francia)
Mejor Club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
Mejor Jugador Sub 21
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain)
Mejor Jugadora Sub 21
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)
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