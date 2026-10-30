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Flamengo venció 4-1 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Flamengo se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Flamengo venció 4-1 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026
Flamengo venció 4-1 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 29 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En una jornada destacada del torneo, Flamengo logró una victoria contundente por 4-1 ante Vasco da Gama. A los 10 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos marcó el primer gol tras asistencia de Guillermo Varela. Poco después, a los 15 minutos, Alan Lescano igualó las acciones para el local tras asistencia de Brenner Souza da Silva. Sin embargo, antes del descanso, a los 41 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos volvió a marcar para devolverle la ventaja a la visita.

En el complemento, la superioridad de Flamengo se consolidó. A los 53 minutos, Samuel, Dias Lino amplió la diferencia, y el mismo jugador selló su doblete a los 85 minutos. En cuanto a lo táctico, Vasco da Gama se presentó con un esquema 4141, mientras que Flamengo optó por un 4231. Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo: a los 60 minutos, Vasco da Gama realizó una doble modificación con los ingresos de Bruno Duarte da Silva y Danilo das Neves Pinheiro. Por su parte, Flamengo sufrió la baja por lesión de Lucas Tolentino Coelho de Lima a los 77 minutos, ingresando en su lugar Joaquín Freitas.

El análisis estadístico refleja la intensidad del compromiso. A pesar de que Vasco da Gama mantuvo una posesión del 55,5% frente al 44,5% de Flamengo, la contundencia fue propiedad exclusiva de la visita. Flamengo fue mucho más eficaz en sus ataques, registrando 6 tiros a puerta de un total de 14 intentos, mientras que el local apenas pudo conectar 2 remates bajo los tres palos de sus 15 disparos totales.

En el apartado disciplinario, el partido tuvo momentos de tensión. Gonzalo Plata recibió una tarjeta amarilla a los 49 minutos por una infracción, y Samuel, Dias Lino fue amonestado a los 85 minutos tras su celebración excesiva tras anotar su segundo tanto personal. Con esta victoria, Flamengo reafirma su buen momento en la temporada del Brasileirao Serie A, dejando a Vasco da Gama con la necesidad de revisar sus falencias defensivas tras una noche en la que fueron superados en todas las líneas.

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