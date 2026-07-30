Fluminense empató 0-0 con Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

Fluminense y Bahia no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 0-0. El encuentro, correspondiente a la jornada 21, se disputó el 29 de julio de 2026 a las 21.30 en el Estadio do Maracanã, y contó con el arbitraje de Raphael Claus.

Planteos tácticos y fricción inicial

Ambos técnicos eligieron un esquema 4-2-3-1, pero con interpretaciones distintas en el campo de juego. El partido comenzó de manera intensa y, a los 10 minutos, Ignácio da Silva Oliveira vio la tarjeta amarilla por una infracción. La primera mitad también estuvo marcada por la mala fortuna para Fluminense, ya que a los 42 minutos Thiago Emiliano da Silva tuvo que ingresar por la lesión de Juan Pablo Freytes, aunque el propio defensor brasileño debió abandonar el campo por otra dolencia a los 62 minutos.

Dominio sin efectividad

A pesar de que Fluminense tuvo el control del balón con un 58,1% de posesión frente al 41,9% de Bahia, no logró capitalizar sus oportunidades. Fluminense generó un total de 25 tiros (11 de ellos al arco) y dispuso de 8 tiros de esquina. Por su parte, Bahia adoptó una postura más cautelosa, registrando apenas 10 remates y un único córner durante los 90 minutos.

Movimientos en los bancos y cierre del partido

En la segunda mitad, ambos entrenadores buscaron cambiar la historia mediante sustituciones. A los 75 minutos, Fluminense mandó al campo a Germán Cano en lugar de Givanildo Vieira de Souza para intentar romper el cero. Del otro lado, Bahia refrescó el ataque con la entrada de Willian José da Silva por Alejo Veliz a los 88 minutos. El encuentro concluyó con una amonestación por protestar en Fluminense, sellando un empate definitivo tras el pitazo final de Raphael Claus.