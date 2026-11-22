El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 18.30 en el Estadio do Maracanã, con arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho. En un compromiso correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A, Fluminense logró imponerse por 1-0 ante Mirassol gracias a un agónico tanto sobre el final del encuentro.

En cuanto a las estrategias iniciales, los equipos presentaron esquemas diferenciados: Fluminense se plantó con un 4-2-3-1, mientras que Mirassol optó por un 4-4-2. A los 91 minutos, Riquelme Felipe Silva de Almeida marcó el 1-0 tras una intensa búsqueda ofensiva del local. Debido a la naturaleza del juego, ambos entrenadores recurrieron al banco de suplentes: a los 76 minutos, Fluminense realizó una variante clave con el ingreso de Riquelme Felipe Silva de Almeida, quien terminaría siendo el héroe de la jornada, por Agustín Canobbio.

El dominio de Fluminense se vio reflejado en las estadísticas, donde el dueño de casa alcanzó una posesión del 62,4% contra el 37,6% de Mirassol. La vocación ofensiva fue clara, acumulando 18 tiros totales, de los cuales 9 fueron a puerta, frente a los 5 intentos de la visita.

En el apartado disciplinario, el partido dejó las siguientes amonestaciones:

A los 32 minutos, Wallisson Luiz Alves Máximo ( Mirassol ) recibió la tarjeta amarilla por una falta.

( ) recibió la tarjeta amarilla por una falta. A los 92 minutos, Riquelme Felipe Silva de Almeida ( Fluminense ) fue amonestado por celebración excesiva tras su gol.

( ) fue amonestado por celebración excesiva tras su gol. A los 93 minutos, Gustavo Cazonatti (Mirassol) vio la tarjeta amarilla por una infracción.

Asimismo,

Fluminense

dominó el juego aéreo y posicional, registrando

8 córners

a favor, mientras que

Mirassol

apenas contó con uno.