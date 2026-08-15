Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, por el Brasileirao Serie A 2026

El 15 de agosto de 2026, a las 16.30, Fluminense y Palmeiras se enfrentaron en el Estadio do Maracanã por la jornada 23 del torneo. En un partido vibrante y lleno de emociones hasta el último minuto, Fluminense logró una ajustada victoria por 3-2, en un encuentro que contó con el arbitraje de Anderson Daronco.

Lluvia de goles y emociones

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos bien definidos desde el inicio: Fluminense apostó por un 4-2-3-1, mientras que Palmeiras se plantó con un clásico 4-4-2. El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 10 minutos, Gustavo Gómez anotó el primer gol para Palmeiras tras una precisa asistencia de Joaquín Piquerez. Antes de finalizar la primera etapa, a los 42 minutos, Givanildo Vieira de Souza igualó el encuentro para Fluminense gracias a un pase de Agustín Canobbio. En la segunda mitad, la intensidad se mantuvo: a los 82 minutos, Mauricio Magalhães Prado volvió a adelantar a Palmeiras asistido por José Manuel López. Sin embargo, la reacción fue inmediata y Kevin Serna marcó el empate para Fluminense a los 85. Finalmente, en tiempo de descuento a los 92 minutos, Germán Cano selló la agónica victoria tras una asistencia de Matheus Martinelli Lima.

Cambios que definieron el partido

Las modificaciones realizadas desde el banco de suplentes fueron determinantes para revertir el resultado en el tramo final, especialmente para Fluminense, que encontró los goles del triunfo en sus recambios:

A los 69 minutos, ingresó Germán Cano en lugar de Givanildo Vieira de Souza , un movimiento táctico que terminó siendo la clave para la victoria de Fluminense .

en lugar de , un movimiento táctico que terminó siendo la clave para la victoria de . A los 79 minutos, Kevin Serna entró en reemplazo de Yeferson Soteldo , logrando aportar el gol del empate parcial minutos después.

entró en reemplazo de , logrando aportar el gol del empate parcial minutos después. Por el lado de Palmeiras, a los 45 minutos se produjo el ingreso de Arthur Gabriel Santana Marcolino para sustituir a Joaquín Piquerez, buscando mayor contención en el mediocampo.

Estadísticas y control del juego

El análisis estadístico refleja un duelo intenso donde Fluminense tomó la iniciativa con el 59,9% de la posesión frente al 40,1% de Palmeiras. A pesar del dominio territorial del equipo ganador, las llegadas ofensivas fueron parejas y sumamente peligrosas en ambas áreas: Fluminense registró 17 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que Palmeiras generó 15 remates, con 7 de ellos dirigidos al arco. Ambos conjuntos estuvieron equilibrados en la pelota parada, consiguiendo 5 tiros de esquina cada uno, en un espectáculo deportivo marcado por la altísima efectividad en los minutos decisivos.