Francia venció 1-0 a Bélgica por la UEFA Nations League

En el marco de la jornada 2 de la UEFA Nations League, Francia logró un valioso triunfo por 1-0 frente a Bélgica este 28 de septiembre de 2026. El encuentro se disputó a las 15.45 en el King Baudouin Stadium, con el arbitraje de Rade Obrenovic, quien mantuvo el control de un partido cerrado hasta los minutos finales.

El desenlace y los movimientos tácticos

El partido se mantuvo sin goles durante gran parte del trámite, con Bélgica optando por un esquema 4-2-3-1 frente al 4-3-3 propuesto por el equipo francés. La paridad se rompió finalmente a los 88 minutos, cuando Michael Olise marcó el único gol tras una asistencia de Rayan Cherki. Previamente, el entrenador francés buscó variantes clave: a los 77 minutos, ingresaron Ousmane Dembélé, Rayan Cherki y Michael Olise para refrescar el ataque, estrategia que terminó dando frutos en el cierre.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio en la posesión fue claramente de la visita, con un 64,6% frente al 35,4% de los locales. En cuanto a la agresividad ofensiva, Francia registró un total de 18 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que Bélgica intentó en 12 ocasiones, logrando solo 2 remates al arco. La diferencia en la eficacia fue determinante para el marcador final.

Disciplinas y situaciones destacadas

El partido fue físicamente exigente, reflejado en las amonestaciones recibidas por los jugadores locales: Diego Moreira, Kevin De Bruyne y Youri Tielemans vieron la tarjeta amarilla por infracciones. A pesar de los intentos de Bélgica por renovar sus líneas con múltiples cambios tácticos tras la hora de juego, incluyendo los ingresos de Dodi Lukébakio y Hans Vanaken, el conjunto local no logró vulnerar la defensa francesa, sentenciando el resultado a favor de la visita en el desenlace del duelo.