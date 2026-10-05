Francia venció 4-1 a Bélgica, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 5 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Stade de France, con el arbitraje de Nick Walsh. En un enfrentamiento vibrante, Francia logró una victoria contundente ante Bélgica por 4-1. A los 35 minutos, Dodi Lukébakio marcó el primer gol para los belgas tras asistencia de Roméo Lavia. Sin embargo, la reacción del equipo local fue arrolladora en el tramo final del partido.

Remontada y contundencia

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico de 4-3-3, buscando imponer condiciones desde el inicio. El rumbo del partido cambió drásticamente tras los ajustes de Francia: a los 60 minutos ingresaron Michael Olise y Rayan Cherki, quienes resultaron determinantes. A los 77 minutos, Désiré Doué marcó el primer gol tras asistencia de Lucas da Cunha. A los 81 minutos, Rayan Cherki amplió la ventaja tras asistencia de Michael Olise. Finalmente, Michael Olise sentenció el marcador con un doblete: anotó a los 88 minutos tras pase de Désiré Doué y repitió a los 91 minutos, nuevamente asistido por Désiré Doué.

Dominio estadístico

La superioridad de Francia se vio reflejada claramente en las estadísticas. El conjunto local mantuvo la posesión del balón durante el 65,6% del tiempo, frente al 34,4% de Bélgica. Además, Francia fue mucho más punzante en ataque, registrando 23 tiros totales y 8 al arco, mientras que la visita apenas concretó 5 disparos con solo 2 intervenciones del portero rival.

Disciplina y control

El partido también destacó por la intensidad en la disputa, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Bélgica, recibieron tarjetas amarillas Roméo Lavia, Joaquin Seys y otro jugador por protestas. En Francia, Maxence Lacroix fue amonestado a los 68 minutos. Con un total de 9 córners a favor, el equipo galo demostró su capacidad para generar peligro constante y cerrar el partido en la jornada 4 del Grupo A1, dejando sin opciones a su rival tras un despliegue ofensivo de alto nivel en el cierre del cotejo.