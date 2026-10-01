Gales venció 2-1 a Noruega, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Cardiff City Stadium, con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández. En un enfrentamiento vibrante, Gales logró remontar el marcador ante Noruega para quedarse con la victoria por 2-1. La visita golpeó primero a los 11 minutos, cuando Oscar Bobb marcó el primer gol tras una asistencia de Martin Ødegaard. Sin embargo, la respuesta llegó a los 38 minutos, momento en el que Daniel James anotó el primer gol para los galeses tras asistencia de Sorba Thomas. Ya en el complemento, a los 48 minutos, Neco Williams selló el resultado definitivo.

Desarrollo táctico y desenlace

El partido estuvo marcado por una marcada diferencia en los planteos tácticos: mientras que Gales se presentó con un sistema 4-2-3-1, Noruega apostó por un esquema 4-3-3. La balanza se terminó de inclinar para el conjunto local a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando Torbjørn Heggem recibió una tarjeta roja directa por una falta profesional como último hombre. Además, el desarrollo se vio condicionado por la temprana lesión de Julian Ryerson en Noruega, quien debió ser reemplazado por Marcus Pedersen a los 16 minutos.

Estadísticas del encuentro

El juego mostró una paridad absoluta en la posesión del balón, con Gales registrando un 50,3% frente al 49,7% de Noruega. En cuanto a la eficacia ofensiva, el análisis refleja lo siguiente:

Gales logró 12 disparos totales, con 6 de ellos dirigidos a puerta.

logró 12 disparos totales, con 6 de ellos dirigidos a puerta. Noruega también alcanzó los 12 remates, pero con mayor imprecisión, registrando solo 4 disparos a portería.

también alcanzó los 12 remates, pero con mayor imprecisión, registrando solo 4 disparos a portería. Ambos equipos igualaron en la cuenta de tiros de esquina, con 3 para cada bando.

Disciplina y movimientos estratégicos

El rigor físico y la tensión se hicieron presentes hasta el final, traduciéndose en varias tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones de Sorba Thomas, Ethan Ampadu y Martin Ødegaard en el cierre del encuentro. Los técnicos buscaron refrescar las líneas: Gales realizó múltiples cambios tácticos, destacándose el ingreso de Brennan Johnson por Daniel James a los 76 minutos, mientras que Noruega agotó sus variantes buscando la igualdad, incluyendo la entrada de Antonio Nusa y Jørgen Strand Larsen en el tramo final, aunque sin éxito ante la firme defensa galesa.