Georgia empató 0-0 con Ucrania, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 28 de septiembre de 2026 a las 13.00 en el Boris Paichadze Stadium, con el arbitraje de Aliyar Aghayev. En un compromiso correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League, Georgia y Ucrania no lograron sacarse ventajas y sellaron un 0-0 que dejó al público expectante durante los 90 minutos.

Desde el planteo inicial se observó un contraste interesante en las estrategias: mientras que Georgia saltó al campo con un esquema 5-3-2, la visita, Ucrania, optó por una formación 3-5-2. La intensidad se hizo notar en el aspecto disciplinario, con múltiples amonestaciones, entre ellas las de Vladyslav Vanat y Danylo Sikan en la visita, mientras que en el conjunto local fueron amonestados Saba Goglichidze y Anzor Mekvabishvili. Los técnicos buscaron soluciones en el banco: a los 45 minutos, Ucrania realizó una triple variante con los ingresos de Roman Yaremchuk, Oleh Ocheretko y Danylo Sikan, mientras que Georgia respondió a los 67 minutos con la entrada de Giorgi Kvernadze por Georges Mikautadze.

En cuanto al análisis del juego, Ucrania logró una posesión del 51,3%, superando el 48,7% de Georgia. Sin embargo, el equipo local fue quien mostró mayor ambición ofensiva al registrar 14 tiros totales contra los 7 de su rival. La efectividad fue un denominador común para ambos, logrando 4 tiros a puerta para Georgia y 2 para Ucrania.

El despliegue táctico dejó en evidencia la paridad del grupo B2, donde cada unidad sumada es clave. Con 4 corners a favor, el conjunto georgiano intentó romper el cero mediante la pelota parada, pero la defensa ucraniana se mostró sólida hasta el pitazo final. Las constantes modificaciones, que incluyeron también el ingreso de Viktor Tsygankov en la visita y Zuriko Davitashvili en el local, no fueron suficientes para inclinar la balanza en un duelo cerrado y disputado.