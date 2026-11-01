Getafe venció 3-1 a Sevilla, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el Estadio Coliseum, con el arbitraje de Victor García Verdura. En un partido vibrante, Getafe logró remontar el marcador para superar a Sevilla por 3-1. La visita golpeó primero a los 19 minutos, cuando Kike Salas marcó el primer gol tras asistencia de Félix Alexandre Andrade Sanches Correia. Sin embargo, la reacción del equipo local fue contundente en la segunda mitad.

La remontada del Getafe

El entrenador local ajustó las piezas tras el descanso, incluyendo el ingreso de Orel Mangala, quien terminó siendo determinante. A los 68 minutos, Enes Ünal marcó el primer gol del Getafe tras asistencia de Martín Satriano. Solo cinco minutos después, a los 73 minutos, Martín Satriano marcó el segundo gol tras asistencia de Enes Ünal, revirtiendo el resultado. Finalmente, a los 94 minutos, Orel Mangala marcó el tercer gol tras asistencia de Andrés García para sentenciar el encuentro. En cuanto a las formaciones, el Getafe utilizó un 4-2-3-1 frente a un Sevilla que planteó un esquema 4-4-2.

Disciplina y tensión

El partido fue físicamente exigente y tuvo momentos de alta tensión que se reflejaron en la disciplina. El Sevilla sufrió la expulsión de Manu Bueno a los 90 minutos por una falta profesional. Además, se vieron tarjetas amarillas para jugadores como Gabriel Suazo en la visita, mientras que en el Getafe fueron amonestados David Cordón Mancha y Nemanja Gudelj. La frustración del Sevilla también se hizo evidente sobre el final con una triple amonestación por protestas a los 76 minutos.

Análisis estadístico

En el balance general, Sevilla tuvo mayor posesión de balón con un 53% frente al 47% del Getafe. No obstante, la efectividad fue la clave del dueño de casa: el Getafe registró 11 tiros en total con 5 a puerta, mientras que Sevilla contabilizó 12 remates pero solo 4 a puerta. En cuanto a los tiros de esquina, ambos equipos igualaron con 2 córners cada uno, marcando la paridad en la generación de juego detenido durante toda la jornada 11.

Getafe venció por 3-1 a Sevilla como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Getafe los goles fueron marcados por {'player_id': 'p168636', 'player_name': 'Enes, Ünal', 'minute': '68', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p474843', 'assist_player_name': 'Martín, Satriano'} , {'player_id': 'p474843', 'player_name': 'Martín, Satriano', 'minute': '73', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p168636', 'assist_player_name': 'Enes, Ünal'} , {'player_id': 'p179519', 'player_name': 'Orel, Mangala', 'minute': '94', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p606798', 'assist_player_name': 'Andrés, García'} , mientras que para Sevilla el gol fue marcado por {'player_id': 'p550816', 'player_name': 'Kike, Salas', 'minute': '19', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p449991', 'assist_player_name': 'Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Getafe suma 12 puntos, ubicándose en la 12 posición, mientras que Sevilla tiene 17 unidades, en la 6 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Getafe y Sevilla en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.