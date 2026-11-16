El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Europa Point Stadium, con el arbitraje de Balazs Berke. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Gibraltar y Malta igualaron 1-1. A los 19 minutos, Kurt Shaw marcó el 1er gol para la visita. Más tarde, a los 81 minutos, Carlos Richards estableció la igualdad definitiva tras una asistencia de James Scanlon.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas contrastantes: Gibraltar saltó al campo con un esquema 5-4-1, mientras que Malta apostó por un 4-2-3-1. El juego físico se hizo presente desde el inicio con amonestaciones tempranas para los locales Nicholas Pozo y Graeme Torrilla en la primera etapa. En el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. A los 64 minutos, el banco de Gibraltar movió sus piezas con los ingresos de Jesse Gómez y Carlos Richards, este último fundamental para rescatar el empate. Por el lado de Malta, a los 77 minutos, el técnico buscó frescura con las entradas de Kevin Cannavò y Paul Mbong.

Estadísticas del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido con una marcada tendencia hacia la visita. Malta finalizó con un 61,4% de posesión, frente al 38,6% de Gibraltar. En cuanto a la ofensiva, la diferencia fue más pronunciada: Malta generó 17 disparos totales con 4 a puerta, mientras que Gibraltar logró capitalizar su único remate a portería para convertir su tanto, sobre un total de 6 tiros realizados.

Análisis final

El partido, correspondiente al Grupo D1, mantuvo la tensión hasta el cierre. Además de las estadísticas de tiro, los tiros de esquina reflejaron la intención de ambos conjuntos, con 5 corners para Malta y 2 para Gibraltar. El empate final deja a ambos equipos habiendo agotado sus instancias en esta jornada 6, cerrando su participación con un reparto de puntos que refleja la paridad vivida en el césped del Europa Point Stadium.