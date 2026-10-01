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Grecia empató 2-2 con Países Bajos, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Grecia empató 2-2 con Países Bajos, por la Liga de Naciones
Grecia empató 2-2 con Países Bajos, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Toumba Stadium, con el arbitraje de Marco Guida. En un trámite vibrante, Grecia y Países Bajos igualaron 2-2, completando su compromiso correspondiente a la jornada 3 del grupo A2.

Desarrollo y emociones

El partido comenzó favorable a Grecia, que se adelantó con goles de Fotis Ioannidis a los 23 minutos y Giorgos Masouras a los 47, tras asistencias cruzadas entre ambos. Sin embargo, Países Bajos reaccionó en el complemento. A los 59 minutos, Virgil van Dijk marcó el primer gol visitante tras asistencia de Joey Veerman, mientras que Tijjani Reijnders sentenció el 2-2 definitivo a los 89 minutos. Cabe destacar que Grecia sufrió una baja sensible tempranamente cuando a los 18 minutos ingresó Giorgos Masouras por el lesionado Christos Tzolis. En cuanto a las formaciones, el local dispuso un 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1.

Análisis estadístico

El dominio territorial fue claramente de Países Bajos, que alcanzó una posesión del 71,3% frente al 28,7% de Grecia. A pesar del control, la eficacia fue repartida:

  • Países Bajos registró 19 remates totales con 5 a puerta.
  • Grecia intentó 8 disparos, logrando acertar 4 al arco.
  • La visita superó en lanzamientos de esquina, acumulando 8 frente a los 6 del elenco helénico.

Disciplina y movimientos tácticos

El rigor del encuentro se reflejó en las tarjetas: Konstantinos Tzolakis y Manolis Saliakas fueron amonestados para Grecia, mientras que Noa Lang vio la amarilla en el bando visitante. Los entrenadores buscaron variantes constantes; Países Bajos realizó modificaciones clave al inicio del segundo tiempo con los ingresos de Noa Lang, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch para inclinar la cancha, mientras que Grecia refrescó su ataque cerca del final buscando sostener el resultado sin éxito ante el empuje neerlandés.

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