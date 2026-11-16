El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Panthessaliko, Volos, bajo el arbitraje de Michael Oliver. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Grecia logró imponerse por 1-0 frente a Serbia. A los 69 minutos, Giorgos Masouras marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Vangelis Pavlidis, sellando así el resultado definitivo.

Desarrollo y estrategias

Ambos equipos presentaron estructuras tácticas diferenciadas: Grecia saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Serbia apostó por un 3-5-2. En cuanto al aspecto disciplinario, Christos Zafeiris vio la tarjeta amarilla a los 6 minutos para el local, mientras que Srdjan Babic fue amonestado para el visitante antes del descanso. En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero: a los 61 minutos, Grecia realizó un doble movimiento táctico con los ingresos de Giorgos Masouras y Tasos Bakasetas, decisión que resultó fundamental ya que Masouras terminó anotando el tanto de la victoria poco después de su entrada.

Dominio estadístico

El dominio de Grecia se reflejó claramente en las estadísticas finales del encuentro. El equipo local mantuvo una posesión del 57,8% frente al 42,2% de Serbia, además de demostrar una mayor ambición ofensiva al registrar 19 tiros totales contra apenas 5 del elenco serbio. En cuanto a la precisión, Grecia alcanzó los 6 remates a puerta, mientras que la visita solo pudo inquietar en una ocasión al arco rival.

Gestión de planteles

El desgaste físico y la búsqueda de soluciones tácticas marcaron el ritmo del cierre del partido. Serbia intentó reaccionar con el ingreso de figuras como Dusan Tadic a los 65 minutos, pero no logró concretar sus ataques. Por su parte, Grecia gestionó la ventaja con cambios defensivos y tácticos sobre el final, incluyendo los ingresos de Charalampos Kostoulas, Andrews Tetteh y Panagiotis Retsos. Con este resultado, el equipo griego reafirma su buen desempeño en el Grupo A2 de la Liga de Naciones.