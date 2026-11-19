El encuentro se disputó el 18 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Grêmio Arena. En un compromiso correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, Grêmio y Bahia igualaron sin goles bajo el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda.

En cuanto a las formaciones, Grêmio planteó un esquema táctico de 3-4-3, mientras que Bahia optó por un 4-4-2. El ritmo del encuentro se vio afectado por las variantes: a los 28 minutos, Grêmio sufrió la baja por lesión de Carlos Vinícius, Alves Morais, siendo reemplazado por Martin, Braithwaite. En la segunda mitad, ambos estrategas buscaron desequilibrar desde el banco: en el visitante, destacaron los ingresos de Éverton Augusto, de Barros Ribeiro y Ademir, da Silva Santos Júnior, mientras que en el local ingresaron Filip, Krovinovic y José, Enamorado.

Disciplina y juego físico

El partido estuvo marcado por la intensidad y el juego físico, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Grêmio, vieron la tarjeta amarilla João Pedro, Maturano dos Santos (34') y José, Enamorado (66'). En tanto, en Bahia, fueron amonestados Victor Hugo, Soares dos Santos (22') y Alejo, Veliz (63') por pérdida de tiempo.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el marcador, Bahia controló la posesión del balón con un 57,1%, frente al 42,9% de Grêmio. Sin embargo, el equipo local fue más incisivo al momento de atacar, registrando un total de 25 tiros (6 al arco) contra los 14 remates (3 a puerta) del equipo visitante. En la estadística de tiros de esquina, Grêmio superó a su rival con 7 frente a los 4 conseguidos por Bahia.