Grêmio venció 1-0 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 26 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Couto Pereira. Con el arbitraje de Ramon Abatti Abel, Grêmio logró una victoria agónica ante Coritiba en una contienda que parecía destinada a la igualdad.

En cuanto a las propuestas tácticas, Coritiba optó por una formación de 4231, mientras que Grêmio se plantó con un 343 en el campo de juego. El desarrollo fue trabado y físico, reflejado en la amonestación a Guilherme de Jesus, da Silva a los 39 minutos. A los 6 minutos de iniciado el juego, el entrenador de Grêmio debió realizar una modificación obligada por la lesión de Diego Caito, Barcellos Oliveira dos Santos, ingresando en su lugar João Pedro, Maturano dos Santos. Finalmente, a los 92 minutos, Martin, Braithwaite marcó el 1 gol tras asistencia de Francis, Amuzu, sentenciando el marcador final de 1-0.

Ambos equipos movieron sus bancos en busca de soluciones ofensivas. Por el lado de Coritiba, destacaron los ingresos de Breno Henrique, Vasconcelos Lopes, Fabricio, Bustos, Richard, Cândido Coelho, Brian, Ocampo y Vitor, Goncalves Tissi. En Grêmio, además de la variante temprana, ingresaron José, Enamorado, Filip, Krovinovic, Martin, Braithwaite y Caio Fernando, de Oliveira para refrescar el ataque en el tramo final.

En el análisis de las estadísticas, Grêmio mantuvo el dominio de la pelota con un 58,2% de posesión frente al 41,8% de Coritiba. El conjunto visitante fue más incisivo al atacar, acumulando un total de 17 tiros y 6 a puerta, contra los 12 tiros y 4 a puerta del elenco local. Asimismo, la presión de Grêmio se evidenció en la cantidad de tiros de esquina, donde generaron 10 contra los 5 de Coritiba.