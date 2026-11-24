El encuentro se disputó el 23 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el estadio MorumBIS, con el arbitraje de Ramon Abatti Abel. En una jornada decisiva del Brasileirao Serie A, el conjunto de Grêmio logró imponerse por 2-0 ante Santos.

En cuanto al desarrollo táctico, Santos saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Grêmio optó por una formación 4-1-4-1. Las emociones llegaron temprano: a los 14 minutos, Francis Amuzu marcó el 1° gol tras asistencia de Carlos Vinícius. Posteriormente, a los 77 minutos, Martin Braithwaite selló el marcador al convertir un gol de penal.

El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y las modificaciones desde el banco. A los 56 minutos, Grêmio movió sus piezas: ingresó Martin Braithwaite por Carlos Vinícius, un cambio que resultó clave para la sentencia final. Por el lado de Santos, el técnico buscó respuestas con múltiples variantes, incluyendo los ingresos de Gonzalo Escobar y Igor Vinícius al inicio del complemento, aunque sin éxito para vulnerar la valla rival.

En el análisis de las estadísticas, Santos dominó la posesión con un 70,8% frente al 29,2% de Grêmio. A pesar de la mayor tenencia y de haber generado 21 tiros totales contra los 8 del vencedor, el equipo local no logró concretar. Grêmio, por su parte, supo capitalizar sus aproximaciones con 5 remates a puerta, exhibiendo una mayor eficacia en un encuentro cerrado donde la solidez defensiva visitante terminó inclinando la balanza.