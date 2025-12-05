Grupo G del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo G quedaron ubicadas las selecciones de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo G contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Bélgica y Egipto el 15 de Julio en Los Angeles Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo G

15 de Julio | Bélgica vs Egipto | Los Angeles Stadium

15 de Julio | Irán vs Nueva Zelanda | Seattle Stadium

21 de Julio | Bélgica vs Irán | Los Angeles Stadium

21 de Julio | Egipto vs Nueva Zelanda | BC Place Vancouver

26 de Julio | Bélgica vs Nueva Zelanda | Seattle Stadium

26 de Julio | Egipto vs Irán | BC Place Vancouver

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo G

El Grupo G del Mundial 2026 propone un recorrido vertical a lo largo de la costa del Pacífico, desde el sol del sur de California hasta los paisajes montañosos del oeste canadiense. La pelota rondará por tres ciudades: Los Ángeles, Seattle y Vancouver.

En el extremo sur de este mapa mundialista se encuentra el SoFi Stadium, en Inglewood, área metropolitana de Los Ángeles. Con capacidad para 70.000 espectadores, esta joya de la arquitectura se presenta como una postal del futuro de los grandes eventos deportivos. Su techo retráctil se abre en un abanico inagotable de atractivos: playas, cine, gastronomía y una vida cultural que fusiona creatividad y espectáculo.

El viaje hacia el norte tiene una parada en Seattle, donde el Lumen Field combina modernidad e identidad local. Los 69.000 espectadores se verán inmersos en una atmósfera vibrante, rodeada de agua, bosques y volcanes.

El punto más al norte del circuito se enclava en Vancouver, la joya del Pacífico canadiense. Allí, el BC Place -con capacidad para 54.000 personas- se levanta junto al puerto con su característico techo retráctil y una vista privilegiada de las montañas. Ciudad verde y multicultural, combina naturaleza, diseño y hospitalidad.